Caso de magistrado salpicado por audios lleva tres años en nevera

Tres años después de que se iniciara un proceso en su contra que no ha tenido ningún avance, el nombre del magistrado Fredy Ibarra Martínez, expresidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vuelve a escucharse al tiempo que se destapara un nuevo escándalo de corrupción judicial.



Ibarra es mencionado por el exalcalde y exconcejal de Cota, Cundinamarca, Juan David Balcero Balcero, en un video que se convirtió en la prueba reina del escándalo por el que hace unos días fueron capturados Alejandro Bautista, secretario general de ese mismo tribunal, y el abogado Efraín Forero Molina.

Sin saberlo, Balcero habló del pago de un soborno de 200 millones de pesos para que un caso de pérdida de investidura en su contra resultara a su favor, y aseguró que 50 millones de pesos iban para el entonces presidente del Tribunal de Cundinamarca, Fredy Ibarra.



Aunque el escándalo fue denunciado desde el 2012 por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar (quien terminó sancionada por la Judicatura porque supuestamente había calumniado a sus colegas), solo ahora volvió a moverse por cuenta de las investigaciones de la Fiscalía sobre la corrupción en los distritos judiciales.



El caso de Ibarra lo tiene un fiscal delegado ante la Corte Suprema desde junio del 2014. Según el exalcalde Balcero –que está prófugo–, el secretario Bautista y el abogado Efraín Forero le aseguraron que su caso “estaba cuadrado” con el presidente del tribunal.

La justicia avaló esa prueba porque, dice, se realizó para demostrar que la magistrada tenía razón en sus denuncias de corrupción FACEBOOK

TWITTER

“Ellos me dijeron: necesitamos ya 50 millones para dárselos al presidente del tribunal. Quien les dio los cincuenta millones fue mi hijo, (con) plata nuestra de aquí, de la empresa”, dijo Balcero en una charla que fue grabada por Justo Iván Peñaranda, esposo de la magistrada Nelly Villamizar.



Balcero, que terminó sin investidura y después aseguró que fue víctima de una estafa y de presiones para que no hablara, dijo en su confesión que la contraparte en su caso por pérdida de investidura también les pagó a los magistrados del tribunal.



La justicia avaló esa prueba porque, dice, se realizó para demostrar que la magistrada tenía razón en sus denuncias de corrupción.



En la denuncia contra Ibarra, que presentó la defensa de la magistrada Villamizar, se solicitaba que se investigara el cruce de llamadas entre él y los demás implicados desde el 8 de febrero hasta el 30 de marzo del 2012. Esta fecha comprende el periodo en el que se radicó el proyecto de pérdida de investidura hasta cuando se votó negativamente.



El magistrado Ibarra sostiene que es inocente, que no ha sido vinculado a ninguna investigación y que él votó para que le quitaran la investidura a Balcero Balcero.



JUSTICIA