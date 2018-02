A un capturado por muerte de médico Fabián Herrera irá casa por cárcel

Juez 42 de Garantías de Bogotá aseguró a los cuatro implicados en el secuestro y posterior muerte del médico Carlos Fabián Herrera Merchán. A tres de ellos los envió a la cárcel y al cuarto lo benefició con la casa por cárcel. Este lunes culminó el proceso de judicialización de los implicados en el sonado crimen: dos hombres y una mujer.



De acuerdo con la Fiscalía ellos hacían parte de una organización criminal dedicada a robar clientes de bares y discotecas, a cuyas víctimas le suministraban algún tipo alucinógenos en el trago para así doblegar sus voluntades y robarles sus pertenencias y el dinero de sus cuentas bancarias.

El galeno Herrera Merchán, que trabajaba con la Clínica Méderi, fue visto por última vez por sus amigos –un grupo de colegas con los que estuvo departiendo– la madrugada del 30 de mayo del 2017, sin embargo, cuatro días después fue hallado sin vida en un paraje del sector de Usme, sur de la capital a donde lo abandonaron después de que le suministraron una droga fatal.

Los capturados:

A John Fredy Pérez Bustos, un guardián del Inpec, señalado por la Fiscalía de ser una de las principales cabezas de la red, recibió la prisión domiciliaria y estará bajo la responsabilidad directa de Cárcel La Modelo de Bogotá. Para el juez esta persona no representa un peligro para la sociedad.



Antes de ser enviado a su domicilio, al norte de la ciudad, suscribió una carta acuerdo de permanecer en ese sitio hasta que un juez le notifique lo contrario y tener un buen comportamiento tanto familiar como ante la sociedad. Deberá cumplir las citaciones que el despacho judicial del proceso le haga.



A los otros detenidos: Estefanía Rodríguez Tejada; Laura Maritza Nieto Orjuela, las mandaron a la cárcel del Buen Pastor. Al cuarto capturado, Edwin Alberto Jiménez Rodríguez, el juez ordenó que lo recluyeran en la Cárcel La Modelo de Bogotá.



Estas personas estarán detenidas mientras la Fiscalía continua el desarrollo de la investigación y hasta cuando se defina sus situaciones jurídicas.



Para el Juez 42 los miembros de la banda criminal “cometieron conductas de elevada gravedad hasta el punto de que la Fiscalía los acusó de haber torturado a sus víctimas”. Uno de los que cayeron en manos de esta banda les contó a las autoridades que mientras eran trasladados, bajo los efectos del alucinógeno que le suministraron, a bordo de un taxi o carro particular, les quemaban los brazos con cigarrillos para obligarlos a entregar las claves de sus tarjetas.



Las mujeres eran las encargadas de conquistar a los hombres y de administrarles las sustancias en las bebidas, después las sacaban del bar y les llevaban a sus casas –cuando decían que vivían solos– o de lo contrario a una vivienda ubicada en Usme.



Así ocurrió con el médico Herrera Merchán, quien no soportó la dosis que le suministraron y murió antes de que les dijera la clave de sus tarjetas.



En los próximos días la Fiscalía presentará el escrito de acusación en contra de los primeros implicados, en donde se conocerán nuevos detalles de la investigación. Durante la imputación de cargos el ente acusador dio a conocer uno de sus elementos probatorios, claves a la hora del juicio, las grabaciones de las llamadas telefónicas en las que extorsionaban a familiares de las víctimas, cuando les exigían dinero a cambio de la libertad del plagiado.



JUSTICIA

