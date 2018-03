‘Cartel de la hemofilia’ también delinquió en Caquetá y Bolívar

01 de marzo 2018 , 08:59 a.m.

La Contraloría General inició un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el manejo de recursos para la salud que habían ocasionado un detrimento por más de 27 mil millones de pesos.

La investigación por el denominado ‘cartel’ de la Hemofilia que se inició en Córdoba, esta vez se extiende a Caquetá y Bolívar, en donde se habrían hecho pagos sin verificar la veracidad de las fórmulas e historias clínicas aportadas como soporte de las facturas.



También se indagan pagos por tratamientos para pacientes de Von Willebrand (transtorno de coagulación hereditario).



En Caquetá se investigan contratados de la gobernación y Suiphar de Colombia y Distrimedical’s SAS. para el suministro del medicamento Factor VIII de alta pureza enriquecido con Factor de Von Willebrand.



“Los contratos se suscribieron por la suma total de 7 mil 433 millones de pesos, pero con destino a la atención de 5 usuarios diagnosticados de hemofilia severa, dejando en evidencia que la Secretaría de Salud de Departamental no verificó ni corroboró la veracidad de las historias clínicas aportadas por cada uno de los usuarios, permitiendo el pago con base en documentos que no fueron emitidos por las IPS, tal y como lo pudieron certificar el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, la Unidad Oncológica Sur Colombiana, el Hospital María Inmaculada, así como los supuestos médicos tratantes”, señaló el organismo de control.



Además los contratistas de la Gobernación hicieron entrega de medicamentos que no cumplían las especificaciones técnicas, es decir, se hizo entrega de otros medicamentos distintos a los pagados.



Por esos hechos aparece en la investigación en exgobernador, Víctor Isidro Ramírez Loaiza, y el exsecretario de salud de la época, Luis Eduardo Campo Castillo, así como a las empresas contratistas y sus representantes legales.

En el caso de la Gobernación de Bolívar se encontró una serie de pagos por más de 20 mil millones de pesos, por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que deberían haber sido asumidos por sus EPS.



“Sin embargo, obviando la reglamentación vigente sobre la materia, la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar, realizó pagos a la Fundación Ciénaga de la Virgen, por la atención integral de pacientes hemofílicos, así como también a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS S.A.S. – ASISTEGRAL, por la atención integral de pacientes hemofílicos”, se lee en el informe de la Contraloría.





