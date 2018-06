Con cartas dentales confirmaron identidad de periodistas ecuatorianos

La identidad de los cuerpos de los periodistas ecuatorianos del diario El Comercio fue confirmada anoche por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

De acuerdo con el ministro, las cartas dentales enviadas desde Ecuador permitieron establecer en un 99 por ciento la identidad de los comunicadores. Esta prueba se suma a la ropa con la que fueron hallados este jueves en zona rural de Tumaco, la cual corresponde con la de los ecuatorianos asesinados por el grupo disidente de las Farc y liderado por alias Guacho el pasado abril.



Sin embargo, agregó Villegas, también se adelantan las pruebas de ADN para así tener una certeza total al respecto.

.@PoliciaColombia y @MedLegalColombi informan que cartas dentales dan más certeza sobre las identidades de los cuerpos de los periodistas ecuatorianos encontrados, al 99%. Sin embargo, se adelantarán también las respectivas pruebas de ADN: #LCVillegas — Mindefensa (@mindefensa) 23 de junio de 2018

La identificación de los cadáveres y el cotejo de ADN con los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra comenzó ayer al mediodía, desde la llegada de los cuerpos a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal en Cali.



Villegas había anticipado que, de acuerdo con los uniformados que participaron en la exhumación, existía una alta probabilidad de que fueran ellos, pues la ropa que cubría los restos coincidía con la que tenían el día del secuestro y era la misma del día que grabaron un video como única prueba de supervivencia.

El hallazgo, dos meses y medio después de conocido el asesinato, ocurrió en una zona selvática de Tumaco, Nariño, a donde llegaron integrantes del Gaula de la Policía gracias a una descripción del lugar entregada por un informante y el rastreo con perros.



“Esta es una operación (del Gaula) realmente de calidad mundial. Los asesinos de estas personas enterraron los cadáveres de tal modo que nunca fueran encontrados. Ese entierro, cómo se hizo, dónde se hizo y cómo se aseguró el área con minas era para que no se encontraran nunca y las familias y las sociedades de Ecuador y de Colombia permaneciéramos en la incertidumbre”, dijo Villegas.

Familiares llegaron a Cali

Acompañados de autoridades policiales y judiciales de Ecuador, ayer llegaron a Cali los familiares de los tres integrantes de El Comercio con la esperanza de que este sea el final del calvario que viven por no haber podido darles sepultura a sus seres queridos.



Ellos no quieren, sin embargo, que este quede inscrito como el capítulo más amargo en la historia del periodismo ecuatoriano sin resultados efectivos.

Ellos quieren saber qué y por qué pasó, que haya justicia y reparación.



Unas pocas horas después de pisar suelo colombiano empezaron los exámenes de ADN para la identificación de los cuerpos y otras pruebas de reconocimiento.



“Estamos a la expectativa de cómo y dónde fueron hallados –dijo Yadira Aguagallo, novia del fotógrafo Rivas , antes de conocerse la identidad–, cómo fue el procedimiento de cadena de custodia y en qué momento intervino el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Y esperaremos el proceso de identificación”.



Patricia Segarra, hija del conductor Efraín Segarra, afirmó que los familiares de los periodistas tienen dos peticiones que hacerle al país.



“Una, que la cadena de custodia de los cuerpos sea lo más transparente posible. Que los exámenes de identificación sean los correctos y que nos den toda las facilidades para el traslado de nuestros familiares a Ecuador. La segunda es que se cumpla el compromiso que adquirieron hace una semana ante el CICR de apoyar todas las investigaciones sobre el caso del secuestro y asesinato, que brinden todas las facilidades para que esta investigación de la Comisión Internacional no tenga obstáculos y que se esclarezca la verdad”.



El grupo de 10 personas, que llegó acompañado de un abogado, insistió en que la información para ellos debe ser transmitida por las autoridades y no por las redes sociales, como ha venido sucediendo.



REDACCIÓN JUSTICIA

Con corresponsales de Cali y Pasto