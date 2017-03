‘La UP confiaba en el general Miguel Maza’

La familia del general (r) Miguel Maza Márquez –exdirector del DAS condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán y bajo investigación en los casos de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro– defendió la actuación del oficial y señaló que, al contrario de lo que considera la Fiscalía, él protegió a los candidatos de la izquierda frente a la escalada de los ‘paras’ y la extrema derecha en los 80 y 90.

En carta a este diario, la familia de Maza respondió a los cuestionamientos que hace la Fiscalía frente al actuar del DAS, y de Maza en particular, en el caso del candidato de la UP Bernardo Jaramillo Ossa. La investigación apunta a que, como en los otros magnicidios, los escoltas del DAS permitieron la acción de los sicarios. Y en el caso del general, señala que habría intentado desviar la acción de la justicia exclusivamente hacia Pablo Escobar, su archienemigo.



Los familiares del general señalan que fue una investigación del DAS la que condujo a establecer los patrones comunes en los crímenes de Jaramillo y Pizarro, los mismos que permitieron develar cómo se planearon los ataques.



El DAS, dice la carta a EL TIEMPO, logró “poner en evidencia el vínculo laboral de ambos sicarios con una fábrica de tizas de Medellín, su mutua amistad y consanguinidad, su entrenamiento simultáneo por un mismo instructor terrorista y su abordaje en el mismo vuelo de Avianca donde fue ultimado PIZARRO, haciendo parte los dos victimarios de un solo comando terrorista”.



Y recuerda que fue el DAS también el organismo de seguridad que capturó a alias el Zarco, jefe de sicarios de Pablo Escobar que reclutó a los dos sicarios.



La familia de Maza asegura también que un juez penal militar investigó y descartó la versión del sicario de Jaramillo, quien dijo que Maza le había ofrecido dádivas para que involucrara a Escobar.



Dice además que el juez verificó que “no hubo ingreso del general Maza al penal –como lo aseguró el asesino– y que, de hecho, nunca lo conoció. La Fiscalía remitió el caso a la Corte Suprema para que establezca los hechos.



Los familiares destacan también que la Unión Patriótica, el movimiento de Jaramillo, “no desconfiaba del general (...) en razón a la labor de investigación, denuncia y judicialización de los responsables de la gran cantidad de crímenes contra miembros de esta agrupación política, como consta en diferentes medios de comunicación”.



También recuerdan que líderes de ese partido como Hernán Motta Motta y Carlos Romero reconocieron la gestión del DAS en contra de la guerra sucia que diezmó a la UP. Romero, dicen, quiso declarar en favor de Maza en el caso Galán, pero “inexplicablemente no fue citado por la Corte Suprema de Justicia”.



JUSTICIA