Posible nombramiento en BanAgrario desata polémica interna

En el Huila dan por hecho que su exgobernador Carlos Mauricio Iriarte es el nuevo vicepresidente administrativo del Banco Agrario.



Incluso alcanzaron a aparecer titulares de prensa con su nombramiento.



Sin embargo, el presidente de la entidad estatal, el también huilense Luis Enrique Dussán, le dijo este lunes a EL TIEMPO que si bien Iriarte suena para ese cargo, aún no se ha tomado una decisión.

“El proceso lo está adelantando un cazatalentos e Iriarte es uno de los candidatos”, explicó Dussán.



La precisión fue hecha luego de que dos miembros de la junta del banco estatal le aseguraron a EL TIEMPO que habían manifestado su desacuerdo con esa designación.



De hecho, dijeron que al menos dos de los cuatro miembros independientes de la junta, cuya renuncia se conoció el jueves, manifestaron su malestar por la inminente llegada de un político a un puesto administrativo que maneja un billón de pesos al año de presupuesto.

Aduciendo en su mayoría problemas de agenda, renunciaron Roberto Ramírez, Luis Eduardo Gómez, Jairo Burgos y Juan Mauricio Ramírez.



Al respecto, Dussán dijo que a él no le han hecho saber sus reservas por la posible designación de Iriarte, de quien admite es amigo personal.



Pero directivos que hablaron con este diario dijeron que el tema se ventiló en el Comité de Recursos Humanos de la junta y que allí estaba el delegado del Ministerio de Hacienda.



“La junta del Banco Agrario tiene injerencia en los nombramientos de los vicepresidentes. Pero no hay nada de malo en que un político esté entre los candidatos. Yo estuve dos veces en el Congreso. En otras cuatro vicepresidencias he nombrado gente del propio banco”, explicó Dussán.

Caso Navelena



Iriarte, abogado con una larga trayectoria pública, fue elegido gobernador del Huila en abril del 2013 y se le considera cercano políticamente al senador liberal Rodrigo Villalba.



EL TIEMPO también conoció que dentro de la investigación por el polémico crédito a Navelena –por 120.000 millones de pesos–, la Procuraduría citó a declarar bajo juramento a siete funcionarios y exfuncionarios del banco: Carlos Jiménez Ramírez, William Hernández Suárez, Hernán Bedoya Álvarez, William García Cardozo y Blanca Barbosa Hernández. Además, al miembro de junta en ese momento, Álvaro Villegas; y a Jorge Barragán, representante de Navelena.



Igualmente pidió los actos administrativos a través de los cuales designaron a los miembros de la junta que participaron en la aprobación del crédito.



En ese trámite, se le pidió a la oficina jurídica de la Casa de Nariño el decreto con el que nombraron a Juan Hernández Celis, representante del Gobierno y exsecretario general del presidente Pastrana.



Pero Casa de Nariño no encontró el decreto y ahora se busca el documento por el que fue nombrado.



“A mí me nombra presidencia, le hacen la notificación al Banco Agrario y luego pasó a la Superintendencia Financiera. No recuerdo el número del decreto”, explicó Hernández.



Por ese préstamo, la Fiscalía ya le imputó el delito de falsedad en documento público al exvicepresidente comercial del banco Alejandro Jiménez.



