Lo que sigue para Carlos Mattos tras aparecer en notaría en España

Hace dos días, el poderoso empresario Carlos Mattos se presentó ante una notaría en Madrid para dejar la constancia de que se pone a disposición de la justicia, esto en medio de la investigación penal que se le sigue en Colombia por presuntamente manipular un procesos judicial para favorecer a su empresa en la importación de carros Hyundai.

Aunque en su contra hay una orden de captura desde el viernes –expedida por un juez de control de garantías de Bogotá–, Mattos no fue detenido en España porque esa solicitud tiene competencia nacional pero no internacional, lo que hace por ahora imposible detenerlo en el exterior.



Mattos viajó a España, país en el que tiene su residencia familiar y del que es ciudadano, el pasado 8 de abril. El sábado el empresario verificó con sus abogados que la Audiencia Nacional de España no tiene, por ahora, ninguna orden de detención.

El paso inmediato en su caso es la imputación de cargos, que se haría en los próximos días, en los que la Fiscalía requerirá la presencia de Mattos para que responda por los delitos de cohecho propio, acceso abusivo a sistema informático agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.



Esos delitos, según la investigación, los habría cometido al manipular el reparto de un proceso judicial en Paloquemao, con el que se vio favorecido por unas medidas cautelares que le permitieron a su empresa, Hyundai Colombia, seguir teniendo la representación de la multinacional coreana en la importación de sus vehículos.



En esa imputación la Fiscalía General podría pedir una medida de aseguramiento en su contra o seguir el proceso con Mattos en libertad. En todo caso, si el empresario es renuente a asistir a las diligencias judiciales, se lo declararía como persona ausente, lo que debe llevar a que sea trasladado por las autoridades hasta los juzgados.



Entre tanto, la Fiscalía General evalúa la posibilidad de tramitar una orden de captura internacional. Para ello, primero debe pedirle a la Dijín que tramite ante Interpol ese requerimiento judicial. En ese caso la decisión final la tomarían las autoridades de Interpol, cuya sede principal está en Lyon (Francia).



Con Mattos hay 8 personas involucradas en el caso de corrupción del sistema judicial.



