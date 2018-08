Las enfermedades que según Mattos le impiden responder ante justicia

Ansiedad. Insomnio. Opresión en el pecho. Llanto e ideas suicidas. Esos son los males que según la defensa de Carlos José Mattos Barrero sufre el millonario empresario y que lo llevaron a consultar a una sicóloga en España. Ella le recomendó no asistir a la audiencia de imputación de cargos prevista para ayer en los juzgados de Paloquemao.

Sus abogados presentaron otro dictamen, este de un oftalmólogo, según el cual Mattos tiene inflamación e infección en sus párpados, ojo seco y queratitis.



Según la defensa del empresario, el cuadro de ansiedad y depresión llevó a la sicóloga Teresita Cruz Lamadrid a recomendarle el pasado 20 de julio que esté en descanso y que no sea sometido a situaciones que le generen estrés.



“Presenta problemas a nivel atencional y oscilaciones en su capacidad de concentración compatibles con estado ansioso y manifestaciones disfóricas, y periodos de valoración que manifiesta con expresiones de poco sentido de su vida”, se lee en el concepto médico realizado en Madrid, a donde el empresario viajó por la misma época en la que la Fiscalía le libró una orden de captura.



En el dictamen se lee que Mattos dijo a la perito española que el proceso judicial en su contra por el pago de sobornos a funcionarios judiciales supuestamente “está afectando su integridad emocional y física”.

Con esos argumentos, los abogados de la defensa lograron que el juez del caso aplazara la audiencia en la que se le imputarán los delitos de cohecho y acceso abusivo al sistema informático y fijara nueva fecha para el próximo 3 de septiembre.

Mattos Barrero es señalado por la Fiscalía como determinador de un plan mediante el cual se pagaron millonarios sobornos a funcionarios judiciales y particulares para direccionar la demanda y conseguir decisión favorable en el litigio por la representación de la marca Hyundai en Colombia. Por este caso ya han sido capturadas nueve personas, entre ellas el juez sexto civil de Bogotá, Reinaldo Huertas, que dictó medidas cautelares a favor de la empresa de Mattos en abril del 2016.



La Fiscalía se opuso al aplazamiento de la diligencia al considerar que solo un dictamen oficial de peritos de Medicina Legal podría ser válido para hacer ese tipo de solicitudes.



“Obviamente una persona que tenga una orden de captura tiene estos síntomas (...). Si su estado se presenta por la orden de captura, entonces este señor nunca se va a presentar ante la administración de justicia”, cuestionó el fiscal del caso.



El juez coincidió con la Fiscalía, pero dio un mes para reanudar las audiencias. “El Estado no puede quedarse maniatado ante un informe de un sicólogo que pide que no se exponga al señor Mattos a una situación de tensión (...). Este despacho considera más que razonable un mes de plazo para que el señor Mattos comparezca ante la administración de justicia”, señaló.



El delegado de la Procuraduría dijo por su lado que se debe evitar un aplazamiento indefinido de la audiencia de imputación y pedido de medida de aseguramiento en contra del investigado.

“A la Procuraduría le preocupa que la sicóloga no da a entender señales de mejoría, y, por el contrario, da a entender que va a ser una situación permanente”, sostuvo el representante del Ministerio Público.



Fiscalía y Procuraduría coincidieron en señalar que si hay un nuevo aplazamiento, se debe declarar la contumacia, que permite procesar como reo ausente al acusado que no atienda los requerimientos de la justicia.



El fiscal dijo además que si su defensa no llega a la audiencia de septiembre, pedirá que se le designe un abogado de oficio de la Defensoría del Pueblo, para garantizar la imputación de cargos y la petición de medida de aseguramiento.



Una vez cumplido ese trámite, la justicia colombiana podría gestionar ante la Policía Internacional (Interpol) la expedición de una circular roja, que permitirá solicitar la captura de Mattos ante cualquier país del mundo.



En este momento, contra el empresario hay una circular azul, que equivale a una petición de ubicación.

Pago de dos mil millones

El expresidente de Hyundai Colombia, Carlos José Mattos Barrero, habría pactado el pago de dos mil millones de pesos para conseguir un fallo que favoreciera a su firma en el litigio por la representación en el país de la marca de carros coreana, que había sido entregada por la casa matriz a una firma ecuatoriana.



Como parte del plan, dice la Fiscalía, el 29 de febrero del 2016 se radicó la demanda y se manipuló el sistema de reparto para que llegara al despacho del juez Reinaldo Huertas, uno de los capturados.



Según los testimonios entregados a la Fiscalía por algunos de los vinculados al proceso, desde octubre del 2015 se realizaron las primeras reuniones entre los procesados para acordar el monto que supuestamente sería pagado y la forma cómo dirigirían el proceso.





