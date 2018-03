Capo capturado en España se movía en altos círculos del poder

10 de marzo 2018 , 11:45 a.m.

La detención en España, hace cuatro días, del colombiano Juan Pablo Muñoz Hernández, alias Carlos Ciro, acusado de narcotráfico, tiene perplejo al mundo del espectáculo, pero también a círculos del poder en Colombia.

Mientras que las autoridades lo catalogan como el jefe de una red transnacional de narcotraficantes, que camuflaba coca en maquinaria para enviarla a Europa, aquí lo conocieron como un próspero y bien relacionado promotor de artistas y un supuesto conocedor de arte.



De hecho, mientras la Interpol subía su foto a una circular roja, el sujeto, de 36 años, posaba al lado de reconocidos actores y modelos mexicanos, colombianos y españoles, principalmente.



Pero hay otras fotos con empresarios y reputados personajes de la vida nacional, como el penalista Abelardo de la Espriella.



“Yo lo conocí en la Art Basel de Miami hace un par de años. Me lo presentó la exesposa colombiana de Alejandro Fernández (el Potrillo). El señor se presentó como conocedor de arte muy cercano al expresidente colombiano César Gaviria Trujillo. Nunca lo volví a ver ni hice negocios con él. Que quede muy claro”, le explicó el penalista a EL TIEMPO.

Al respecto, el expresidente Gaviria aseguró que si bien no es amigo de Muñoz Hernández, sí tuvo la oportunidad de conocer al hoy detenido.



“Tengo entendido que él estudio en Alemania y se vino a Washington, donde vivía su mamá. Organizaba los eventos de cantantes latinos. Luego se vino a Colombia y representaba a Fanny Lu. Después viajó a México. Lo vi una vez con la gente de MTV que vinieron a grabar, pero hace años no lo veo. Él vivía en el mundo del entretenimiento”, explicó Gaviria.



Voceros autorizados aseguraron que Fanny Lu estaba concentrada en el lanzamiento de su nuevo disco y que hasta ahora se enteraba del episodio. Advirtieron que está igualmente sorprendida y que hace mucho tiempo no tienen ningún vínculo con Muñoz.

Amigos españoles

El hombre, de costosos y sofisticados gustos, también es conocido en el mundo del arte.



Incluso, vendía cuadros de artistas mexicanos y colombianos, algunos de los cuales aseguran que Muñoz aún no les ha entregado la venta de su obras.



Según el penalista De la Espriella, el hombre era cercano a Kike Sarasola Marulanda, deportista, actor y empresario español, con raíces colombianas. En ese país también trascendió la cercanía del señalado capo con María Zurita Borbón, prima del rey Felipe VI.



También posó con Antonio, el hijo del expresidente argentino Fernando de La Rúa, que también se desempeña como mánager de artistas internacionales.



Aunque sabía que ya estaba siendo rastreado por las autoridades, estuvo en el Carnaval de Barranquilla, en febrero pasado, compartiendo palco con actores.



Muñoz alardeaba de su cercanía con personajes colombianos y españoles, y usaba su álbum privado para abrirse nuevas plazas en sus negocios de espectáculos, pero también en el mundo de la mafia.

En Brasil posaba de comerciante y decía ser de nacionalidad italiana.

Según la investigación, exportaba maquinaria y material de construcción desde Brasil a Italia, en donde se camuflaba la coca.



En Italia era conocido como un supuesto exportador de mármol para construcciones.

La investigación se inició en 2016 por sus supuestos nexos con la banda criminal ‘los Rastrojos’ y alias Comba, extraditado a Estados Unidos.



“Su amplio conocimiento en materia de rutas aéreas y marítimas para el narcotráfico se había convertido en su principal credencial para establecer alianzas con organizaciones criminales en Brasil, España y Colombia, como el ‘clan del Golfo’ ”, aseguró una fuente de la Policía en Colombia.



Muñoz está pedido en extradición por el Gobierno de Brasil, donde lo señalan de ser el cabecilla de una red de narcotráfico.



El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que el presunto narcotraficante fue arrestado el martes en la operación Europa, en la que participaron la Interpol, España y Brasil, con la cooperación de Colombia.



“Es uno de los más importantes capos del narcotráfico pedidos a través de Interpol por la policía brasileña”, dijo Villegas.

Brasil pide que sea enviado de inmediato

Aunque la justicia española tiene tiempos más prolongados para ejecutar una extradición, se espera que Juan Pablo Muñoz esté en Brasil antes de julio. Ese país cree tener la evidencia suficiente para desmontar su fachada de empresario y demostrar que es un capo del narcotráfico.



Al parecer, hay testigos que declararían en su contra. Además, embarques de mercancía que salieron de sus empresas y que terminaron en Europa repletas de cocaína colombiana. Aún no se sabe quién asumirá la defensa de alias Carlos Ciro en España y en Brasil.



UNIDAD INVESTIGATIVA

