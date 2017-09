Las pruebas de la Corte contra Zulema Jattin

Diez años después de que la Corte Suprema de Justicia abriera investigación preliminar contra la excongresista Zulema Jattin, el alto tribunal les dio crédito a varios exparamilitares que dieron cuenta de las supuestas reuniones que sostuvieron con la política de Córdoba.

En un documento de 119 páginas, conocido por EL TIEMPO, la Sala Penal de la Corte profirió resolución de acusación contra Jattin –quien llegó a ser presidenta de la Cámara de Representantes – por el delito de concierto para delinquir agravado.



En primer lugar, la Corte da credibilidad a la declaración del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien contó cómo para las elecciones para la gobernación en el departamento de Córdoba en el 2003 se creó una coalición denominada ‘El Sindicato’, de la que hacían parte Julio Manzur, Eleonora Pineda, Miguel Alfonso de la Espriella, Reinaldo Montes y Zulema Jattin.



‘El Sindicato’ apoyaba al candidato Juan Carlos Aldana, quien se enfrentaba a Libardo López Cabrales, respaldado por su hermano, Juan Manuel López Cabrales (hoy condenado por ‘parapolítica’), Musa Besaile y Salomón Nader Muskus.



“El grupo del Sindicato vienen donde mí y me piden que los apoye políticamente para la elección del candidato que ellos estaban proponiendo (...) Entonces yo les dije a ellos, vean, yo quisiera buscar un acuerdo con sus opositores políticos y el acuerdo consiste en que nosotros les pedimos a ustedes que nos cedan a nosotros dos secretarías que históricamente son las que presentaban más corrupción en Córdoba.



Ellos dijeron que bueno, que no había inconveniente, pero que no entregaban Educación y Salud, sino Hacienda y Salud”, dijo Mancuso en sus declaraciones. Y añadió que ese pacto se acordó con ambas coaliciones.



Al final, según documenta el expediente, Mancuso acordó lo mismo con ambas coaliciones, lo que quería decir que el candidato que ganara entregaba las dos secretarías que pedían los ‘paras’ y así evitarían que estos dieran su apoyo a un solo candidato.



“Para la sala hay suficiente evidencia del acuerdo surgido entre la procesada –como miembro del denominado ‘sindicato’ que apoyaba al candidato Juan Carlos Aldana en las elecciones del 2003 a la gobernación del departamento de Córdoba– y Salvatore Mancuso”, dice el documento de la Corte.



Ese año, las elecciones para la gobernación las ganó Libardo López Cabrales y como secretario de Salud fue designado Manuel Troncoso, cuñado de Salvatore Mancuso, condenado por estos mismos hechos.

Expara fue socio político

Igualmente se cuestionan los supuestos nexos de Jattin con Jairo Andrés Angarita, comandante del Bloque Córdoba, bajo el mando de Mancuso.



El ‘comandante Andrés’, como era conocido, había sido capitán en la Fuerza Aérea y Mancuso le había dado plena autonomía para hacer alianzas y pactos políticos.



La Corte señala que dichos nexos iniciaron en el 2004 y “persistieron con posterioridad a la desmovilización de Angarita, acontecida el 15 de enero del 2005”.

Prueba de esta relación es que para el 2006 Angarita, ya desmovilizado, aspiraba a la Cámara de Representantes como fórmula de Jattin, quien aspiraba al Senado.



Según testificó Mancuso, Vicente Castaño le dio 300 millones de pesos a Angarita para que llevara a cabo su campaña política, más adelante este declinó su aspiración luego de que el entonces presidente Álvaro Uribe manifestara, en un comunicado, que los desmovilizados no podían hacer campaña hasta culminar el proceso de paz. En diciembre del 2007 fue asesinado en un restaurante de Medellín.



Varios testimonios dan cuenta de las constantes reuniones sostenidas entre Angarita y Zulema Jattin.



Finalmente, quien se inscribió y resultó elegido como representante a la Cámara y fórmula de Jattin fue Bernardo ‘Ñoño’ Elías, hoy procesado por el escándalo de los sobornos de la firma brasileña Odebrecht.



Varios testimonios de jefes paramilitares, entre ellos ‘Jorge 40’, ‘Diego Vecino’, ‘Ernesto Báez’ y el mismo ‘don Berna’, mencionan los encuentros que tuvieron con la excongresista.



En el expediente, Mancuso asegura haber acordado el apoyo a Jattin en su aspiración al Senado en el 2006. Dicho apoyo se traduciría en que las autodefensas presionaban a los habitantes de la región para votar a cambio de que la congresista apoyara leyes y propuestas que beneficiaran a las Auc.



Además, la Corte dice que “se estableció la relación entre la procesada y Mario Prada Cobos, puesto que ella misma dijo haberlo conocido en actividades políticas como alcalde del municipio de Valencia (Córdoba), y haber estado en una reunión en su casa cuando aspiró a la gobernación de Córdoba en el 2006”.



Prada Cobos, primo del exjefe paramilitar ‘Diego Vecino’, estuvo condenado por nexos con ‘don Berna’ mientras era alcalde de Valencia. Además, en sus declaraciones a la Corte, Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra aseguró que la muerte del diputado de Córdoba Orlando Benítez, a manos de los ‘paras’ en el 2005, había sido un favor a Mario Prada.



La Corte considera que la conducta de Jattin es dolosa en la medida en que “actuó de forma voluntaria y consciente de la ilicitud siendo exigible obrar de forma diferente como quiera que se trataba de una persona con experiencia y liderazgo, conocedora de las graves consecuencias de aliarse y apoyar las facciones armadas que azotaron con violencia desmedida muchas regiones en la geografía colombiana”.



Además, el alto tribunal señala que Jattin “permanentemente acudía a zonas de dominio paramilitar, inclusive cercanas a aquella donde tiempo atrás había estado secuestrada, lo que indica ausencia de intimidación para relacionarse con los miembros de las Autodefensas y que, por el contrario, era estrecha su cercanía con los mismos antes y después de su desmovilización”.



JUSTICIA

