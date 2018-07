El dosier contra el carcelero de los periodistas ecuatorianos

En un avión de la Policía Nacional fue trasladado ayer de Cali a Bogotá, bajo estrictas medidas de seguridad, Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, quien fue capturado el fin de semana en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca.



‘Reinel’ está sindicado de haber tenido en cautiverio al equipo del diario El Comercio de Ecuador, que posteriormente fue asesinado por órdenes de ‘Guacho’, jefe de las disidencias de las Farc que delinquen en la frontera sur, límite entre los dos países.

“Unos trabajos muy detallados de inteligencia y de investigación criminal permitieron establecer el paradero de este cabecilla en Mondomo, y a través del Gaula la Policía se trasladó hasta este lugar y logró su captura”, dijo ayer el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al resaltar la importancia de esta captura, lograda en coordinación con la Fiscalía General.



Villegas aseguró que ‘Reinel’ se encontraba en esta zona por orden de ‘Guacho’, tratando de tomar el control de una ruta de droga en ese departamento.



Inteligencia detectó que ‘Reinel’ se movía con cerca de 15 hombres y tenía relación directa con actividades de narcotráfico.



EL TIEMPO conoció de fuentes vinculadas a la investigación que Javier Ortega, periodista; Paul Rivas, fotógrafo y Efraín Segarra, conductor, secuestrados el 26 de marzo en la provincia de Mataje, permanecieron entre cinco días y una semana en territorio ecuatoriano.



En ese lapso estuvieron bajo custodia de alias Pitufín, un hombre de no más de 30 años que sería el tercero al mando del autodenominado frente ‘Oliver Sinisterra’, disidencia de las Farc. Por orden de ‘Guacho’ se los habría entregado a ‘Reinel’, “con quien recorrieron el llamado paso de la muerte, que va desde Mataje en Ecuador por vía fluvial, entrando a territorio colombiano por La Mina, Quijuambi y Los Cocos, en zona rural del corregimiento de Llorente.



En Los Cocos, al parecer fue donde permanecieron más tiempo secuestrados y fueron asesinados”, dijo el investigador.



‘Reinel’, quien no aceptó cargos por concierto para delinquir, homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo, fue enviado por un juez a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.



Aunque la audiencia fue a puerta cerrada, este diario conoció que el arsenal de pruebas que aportó la Fiscalía no dejó dudas en el juez sobre la participación de ‘Reinel’ en el secuestro de los periodistas.



Entre esas pruebas está el testimonio de un hombre que apunta directamente contra el capturado y lo señala de haber estado al frente del secuestro de los ecuatorianos.



Es más, el informante dijo que ‘Reinel’ recibió la orden de ‘Guacho’ de asesinarlos, pero encargó la tarea a un escuadrón de no más de 10 hombres, que fueron los que les dispararon.

Unos trabajos muy detallados de inteligencia y de investigación criminal permitieron establecer el paradero de este cabecilla en Mondomo FACEBOOK

“En el lugar donde fueron exhumados los cuerpos, a seis kilómetros de la frontera con Ecuador, se encontraron más de 15 cartuchos de pistola 9 milímetros, que coinciden con las pruebas de balística realizada a los cuerpos”, dijo la fuente.



Esto sumado a las cinco cargas explosivas que estaban rodeando las dos fosas. Los explosivos fueron instalados bajo el sistema chancleta, cuya efectividad está prevista hasta para el paso durante ocho años.



En una de las fosas fue encontrado un cuarto cuerpo, que correspondería a un primo de ‘Guacho’ al que mandó a asesinar al parecer por haberle robado 50 millones de pesos del pago de unos kilos de cocaína.



La Policía, la Fiscalía y el Ejército avanzan en la identificación del comando que habría perpetrado el triple homicidio. Esta investigación va paralela a la del asesinato de la pareja de ecuatoriano Óscar Villacís Gómez y Katty Velasco Pinargote, cuyos cuerpos fueron recuperados la semana pasada.



Al parecer, ‘Guacho’ estaba convencido de que la pareja era un equipo de inteligencia que lo quería infiltrar, por lo que ordenó su asesinato a los pocos días del secuestro.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET