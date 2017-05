Van 54 órdenes de captura por desangre millonario en Córdoba

El país creía que Córdoba se venía recuperando de la ruina en la que la dejó la nefasta alianza entre paramilitares y políticos. Pero todo indica que un sector de su clase dirigente continuó con el saqueo al departamento, metiéndoles mano a los dineros de la salud de los cordobeses, de la educación de sus niños y de los recursos destinados a su desarrollo.



En solo 24 contratos, la Fiscalía documentó un desangre a las finanzas de ese departamento que supera los 150.000l millone de pesos. Y sus investigadores ya identificaron al menos seis mecanismos habilitados por particulares, aliados con funcionarios, para robarse la plata del Estado.

La evidencia recogida hasta el momento fue suficiente para que este martes, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunciara desde la propia capital de Córdoba que ya estaba lista la medida de aseguramiento contra el exgobernador Alejandro Lyons, del partido de ‘la U’, por el saqueo a los recursos de las regalías durante su administración (2012-2015).



Este martes se conoció que el exgobernador salió del país el 23 de abril con destino a Estados Unidos y no ha regresado a Colombia.



“En Córdoba, la corrupción se manchó de sangre, lo que pone en evidencia la existencia de una peligrosa criminalidad en esta región, que en su afán de apropiarse de lo público no respeta ni la vida ajena. Hay que extirparla de raíz”, sostuvo Martínez, haciendo clara alusión al asesinato del jefe de regalías de Córdoba, Jairo Zapa, en 2014. Y añadió que ya ordenó el embargo de 40 bienes por 10.000 millones de pesos, que estaban en posesión de los investigados. Y se han ordenado más de 54 capturas, incluidos concejales y contratistas.

‘Modus operandi’

Las estrategias urdidas para robarse la plata del erario llegaron incluso a inventarse pacientes con hemofilia para facturar 42.000 millones de pesos en tratamientos prestados a personas que nunca estuvieron enfermas.



En el municipio de Lorica, la Fiscalía encontró que en la Institución Educativa Rafael Núñez había matriculados 1.549 estudiantes fantasmas por los que se giraron recursos por más de 1.780 millones de pesos. Esa plata salió de una partida girada en el 2014 por el Ministerio de Educación para subsidiar el estudio de la población más vulnerable.



Hasta en la Rama Judicial se encontraron irregularidades. Se detectó que funcionarios de la oficina de talento humano se quedaban con recursos que trabajadores habían devuelto por error en las liquidaciones de sus salarios. como consecuencia de esas maniobras se habrían perdido 83 millones de pesos.



En el municipio de Tuchín fueron capturados el exalcalde Rodrigo Germán Ortiz Salgado y el exsecretario de Planeación por las irregularidades en la construcción del acueducto local adjudicada a la fundación Funayuda. “El acueducto se construyó, pero no se cuenta con el servicio de agua potable”, aseguran los investigadores.



Ni la plata del deporte se salvó. En la lupa de la Fiscalía también están otros 11 contratos en los que se investigan presuntas irregularidades en platas giradas para la construcción del coliseo Miguel Happy Lora y la remodelación de la Villa Olímpica de Montería. Tampoco está clara la millonaria inversión que se hizo para la construcción del puente Valencia sobre el río Sinú.



Además, se investiga el uso de fundaciones de papel que se habrían creado para saquear los recursos de la población discapacitada de Montería y se busca establecer una partida de más de 800 millones de pesos con destino al resguardo de Sotavento y que no habría llegado a la población indígena.

Irregularidades por casi un billón de pesos

La Fiscalía desarrolla desde hace ocho meses el plan Bolsillos de Cristal, que ya ha tenido capítulos judiciales en La Guajira, Sucre, Tolima y Chocó.



En el marco de este se han priorizado 266 casos de presuntos hechos de corrupción que habrían ocasionado un detrimento para el país de cerca de un billón de pesos.

Informes de la Fiscalía señalan que por esas investigaciones ya han sido judicializados 266 funcionarios públicos.



En despachos de la Fiscalía existen hoy investigaciones sobre 230 alcaldes y 20 gobernadores.



Los investigadores acaban de priorizar investigaciones en Villavicencio, Meta, en las cuales, según fuentes de la Fiscalía, se encontraron graves evidencias sobre la apropiación de recursos públicos.

Tres casos emblemáticos de corrupción

1. Estafas en Universidad Indígena



Más de 770 estudiantes de familias humildes de Córdoba resultaron estafados por la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia (Unicjao).

Según las investigaciones de la Fiscalía, la institución les ofreció programas profesionales de medicina, derecho, psicología, trabajo social, posgrados y licenciaturas, maestrías y doctorados a través de una página web, a pesar de que no tenían los certificados de registro calificado ni la personería jurídica para ser abiertos al público.



Aunque los alumnos pagaron el valor del semestre, unos 880 millones de pesos si se suma lo que cancelaron todos los estafados, no se podrán graduar ni homologar las materias que cursaron en ninguna otra institución educativa porque los programas a los que se registraron no cumplen los requisitos del Ministerio de Educación. Por esto, un juez ordenó revocar la personería jurídica de la Unicjao y declarar el cierre temporal de las instalaciones. Este caso involucra al representante legal de la Universidad, Elías José Villalba.



2. El megadesfalco de la salud



De manera inexplicable para la ciencia, en el gobierno de Alejandro Lyons, Córdoba vivió una verdadera explosión de pacientes con hemofilia, autismo o síndrome de Down. Detrás del incremento de estos trastornos genéticos y de desarrollo, la Contraloría descubrió un plan para defraudar por más de 60.000 millones de pesos la salud del departamento.



A través de una red de IPS de papel, con exámenes de laboratorio falsos y la complicidad de médicos, terapeutas y altos funcionarios, se hicieron recobros a nombre de pacientes inexistentes, por millonarios tratamientos que en muchos casos se facturaron pero nunca se practicaron.



La Contraloría también detectó que varias declaraciones para registrar los falsos enfermos se hicieron en la notaría de Luz Helena Muskus García, madre del exgobernador Lyons. Por este caso, la Fiscalía ya capturó a varios médicos, representantes de EPS, coordinadores de políticas sanitarias, así como a tres exsecretarios de Salud de Córdoba: Alfredo Aruachán, Alexis Gaines Acuña y Edwin Preciado Lorduy.



3. Moñitos, sin alcalde ni concejales



En una investigación de la Fiscalía fue capturado el alcalde del municipio de Moñitos, Álvaro José Casseres Matoza; su padre y otras tres personas, señalados de realizar una supuesta alianza con integrantes del ‘clan del Golfo’ para contar con su apoyo para las elecciones regionales de 2015.



La Fiscalía les imputó los cargos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante.

Al mismo tiempo, otro fiscal que investigaba posibles irregularidades en la elección del personero local ordenó la captura de ocho de los trece concejales de ese municipio.



Según la investigación, los cabildantes capturados apoyaron en una sesión extraordinaria realizada el 8 de enero la elección de Javier Martínez Castelar como personero para el periodo 2016-2020, a pesar de que él no cumplía con los requisitos, como por ejemplo ser abogado.



Los capturados son los concejales Jorge Eliécer Villalba Ballesteros, Jorge Enrique Medina García, Sergio Antonio Negrete Arrázola, Armando Manuel Díaz López, Jáider Luis Correa López y Cristian Darío Burgos Galván.



JUSTICIA

