Capturan al falso fiscal con el que Pedro Aguilar obtuvo su libertad

En Bogotá fue capturado el hombre que se hizo pasar por fiscal en una audiencia el pasado 21 de marzo, en la que se resolvió la medida de aseguramiento del líder del paro camionero Pedro Aguilar. En ese momento el hombre se identificó como José Edilberto Parada Barbosa.

Este jueves también fue detenida Diana Milena Zárate, la abogada de Aguilar, quien estaba preso en medio del proceso por el saqueo de 600 mil millones de pesos de la chatarrización.



En la audiencia del 21 de marzo la abogada Zárate Quiroga solicitó a la jueza Myriam Alcira Martínez López que revocara la medida de aseguramiento contra Aguilar argumentando que debía quedar libre porque la Fiscalía no había pedido prorrogar su detención preventiva, y ya se habían vencido los términos.



Luego, la jueza preguntó al falso fiscal si estaba de acuerdo. El impostor dijo que sí y Aguilar obtuvo su libertad un día después. Hoy se desconoce su paradero.



La Fiscalía le imputaría cargos por concierto para delinquir a la abogada. El falso fiscal, según detalló el ente acusador, deberá responder por los delitos de simulación de investidura y fraude.

De acuerdo con el fiscal Néstor Humberto Martínez, el falso fiscal no solo participó en esa audiencia sino en varias diligencias.



Poco antes de ser capturada, la abogada Diana Zárate le dijo a La W Radio que no sabía que el fiscal que había llegado a la audiencia era falso. “No sé qué fue lo que pasó. Soy una abogada que trabaja todos los días”, aseguró.



También dijo que esta era su primera actuación en el caso del líder camionero.



La abogada le dijo a la emisora que la llamaron a defender a Aguilar y que, al estudiar el caso, solicitó “la audiencia de levantamiento de medida de aseguramiento porque ya se cumplió el año”.



Zarate añadió que se enteró de que el fiscal era falso en la noche de este jueves, por los medios de comunicación.



Además, señaló que solicitó la audiencia al juez de control de garantías mediante el centro de servicios de Paloquemao, y, según ella, fue esta dependencia la que citó a la Fiscalía a la audiencia.



“Asignan el juez 77 de control de garantías (…) Yo no noté nada raro. Nosotros no tenemos contacto con la Fiscalía. El fiscal se sienta en la silla de la Fiscalía y yo me siento en la silla de la defensa y la juez comenzó la audiencia”, dijo.



“No noté nada raro en el fiscal. Me siento utilizada”, dijo Zarate.

