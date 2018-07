Capturan a directivo de Medicina Legal en Putumayo por abuso sexual

La Fiscalía capturó al director de Medicina Legal en el Putumayo en una investigación por abuso sexual.

Según la investigación el funcionario Félix Antonio Ávila habría abusado de dos menores de edad que habían sido entregadas, a cambio de dinero, por una particular identificada como Isabel Selibeth Delgado.



La vicefiscal general, María Paulina Riveros, señaló que la investigación se adelantó con el apoyo de uniformados de la Sijin que acompañaron las labores de seguimiento del funcionario capturado.



Indicó que la mujer detenida habría contactado a las víctimas y luego las llevó a la oficina del funcionario, quien les dio dinero y habría tenido al menos cuatro encuentros con ellas.



“Incluso obligó a que se tatuarán”, denunció la vicefiscal Riveros, tras señalar que el capturado habría amenazado a las víctimas para que no lo denunciaran.



A los capturados se imputarán los cargos de trata de personas, tráfico de niños y acto sexual abusivo con menor de 14 años.



El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, sostuvo que dicha institución no tolerará ese tipo de comportamientos que vulneran a los niños y señaló que el funcionario capturado llevaba 25 años en la institución.



"Rechazamos este tipo de comportamientos. Lamentamos lo sucedido y seguimos acompañando la investigación", señaló Valdés.

