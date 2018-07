Cae colombiano en operación de lavado del régimen de Maduro

Una corte federal de Miami ordenó la captura con fines de extradición de al menos una docena de empresarios, conocidos como la banda de los 'Bolichicos', que participaron en una gigantesca operación internacional de lavado de activos superior a los 1.200 millones de dólares.

Al parecer, el dinero fue obtenido de manera ilegal a través del régimen cambiario venezolano y con la complicidad de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.



Entre los detenidos figura el ciudadano colomboamericano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, quien fue arrestado el miércoles en Sicilia, Italia.



El hombre, de 45 años, es señalado de prestar sus empresas Global Security Advisors y Global Strategic Investments, con sede en Miami y Nueva York, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.



Se trata de un abogado, con maestría en economía política, que se presenta en las redes como presidente de un grupo de inversionistas internacionales y accionista de Global Security Advisors. Según su hoja de vida, es director del programa de Italian Wine Merchants y de 'Un Techo Para mi País'. Además, ha sido profesor de prestigiosas universidades colombianas.



Hernández nació en Colombia el 3 de agosto de 1973 y según registros de la Superintendencia Financiera, es el presidente de la sucursal de la comisionista de bolsa que funciona en el país bajo el nombre de Global Securities S.A. Allí se registra como ex director de Política Económica de la Universidad de los Andes, consultor en sector financiero y abogado de la Universidad del Rosario.



Según la acusación, este tipo de operaciones corruptas es alimentada con la malversación de las reservas internacionales de Venezuela que se benefician con el tipo de cambio: "PDVSA es la principal fuente de esos ingresos”, se lee en la acusación.



En el operativo, bautizado 'Fuga de dinero', también fue capturado el alemán Matthias Krull, un residente de Panamá que tenía negocios en la banca Suiza. Krull fue arrestado en el aeropuerto de Miami.



Y en el escrito de acusación figuran entre otros, Carmelo Urdaneta, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; y Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de finanzas de PDVSA.



Los dos detenidos deberán responder por los cargos de lavado de dinero.



