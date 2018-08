Cacería a delincuentes que se colaron como gestores de paz de las Farc

Un juez de Bogotá emitió este lunes una orden de captura contra el esmeraldero Isaac Triana, condenado por el asesinato de seis integrantes de una misma familia en junio de 1997 y quien quedó en libertad al ser incluido como supuesto gestor de paz de las Farc.

Triana fue uno de los 32 supuestos integrantes de la guerrilla que recuperaron su libertad como parte de los acuerdos de paz de La Habana y que luego fueron excluidos por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos al evidenciarse que en realidad no hacían parte de la organización y que por tanto no tenían derecho a los beneficios de la negociación.



El 8 de agosto del año pasado, el juzgado 20 de ejecución de penas de Bogotá expidió su boleta de libertad al ser notificado de que Triana sería gestor de paz y cumpliría tareas como servir de apoyo “a la reincorporación en los Espacios Territoriales para la Reincorporación y Normalización. También tareas de reparación como desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, entre otras”.



Sin embargo, fuentes cercanas al proceso señalaron que Triana no cumplió con esas tareas y nada se volvió a saber de él. Se determinó además que Triana en realidad no hacía parte de las Farc.



Al momento de recuperar su libertad, Triana cumplía una pena de 38 años de cárcel por el crimen de seis personas, ocurrido en una casa de Mandalay en el sur de Bogotá. El crimen se registró en 1997 y su captura se logró 14 años después cuando caminaba con otra identidad por un céntrico sector de la ciudad.

Sicario no aparece

Las autoridades también buscan a Alexánder Romero Sepúlveda, condenado a 14 años de cárcel por su responsabilidad en el intento de homicidio del esmeraldero Jesús Hernando Sánchez.



Romero Sepúlveda salió de la cárcel en septiembre del año pasado como supuesto gestor de paz y fue excluido de los listados de la guerrilla luego de que este diario publicara información sobre sus nexos con un grupo de sicarios que delinquía en Bogotá.



Las autoridades tampoco saben del paradero del condenado. EL TIEMPO consultó a fuentes de la oficina del alto comisionado para la paz del anterior Gobierno quienes señalaron que no tenían información de cuantos de los que recuperaron su libertad sin merecerlo han sido recapturados.



Las boletas de captura han empezado a llegar al CTI de la Fiscalía y la Policía, que adelantan el proceso para recapturar a quienes lograron colarse temporalmente en los acuerdos de paz y hoy están prófugos de la justicia.

Militar fuera de la JEP

La Corte Suprema de Justicia negó un recurso con el que el exmilitar Dalberto Rincón pedía que su proceso de extradición a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico pasara a la Justicia Especial para la paz (JEP).



Rincón, vinculado a una ejecución extrajudicial, fue liberado en el marco de la JEP y fue recapturado en febrero en un exclusivo sector de El Poblado de Medellín, señalado de hacer parte de una red internacional de traficantes.



El Ministerio de Defensa acaba de notificar a la Corte que “revisados los listados que ha remitido la Jurisdicción Especial para la Paz el caso de Rincón no se encuentra incluido en los mismos”. Con esa decisión se enreda la posibilidad de que el exmilitar conocido como ‘Bambam’ logre embolatar su extradición a los Estados Unidos.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com