Fiscalía debe replantear nuevo preacuerdo con Bula por caso Odebretch

El exsenador Otto Nicolás Bula Bula no asistirá a la citación prevista en la Corte Suprema de Justicia, en donde debía declarar en el proceso contra el senador Bernardo Miguel Elías.



Esa fue la primera consecuencia de la decisión de un juez especializado de Bogotá que este lunes tumbó el preacuerdo firmado entre Bula y la Fiscalía y que le garantizaba al senador una pena de cinco años y seis meses de prisión, por su responsabilidad en el escándalo de los sobornos de Odebrecht.

El abogado Alejandro Sánchez, que representa a Bula, sostuvo que la colaboración del exsenador depende de que el organismo acusador cumpla con los acuerdos firmados entre las partes.



El juez del caso consideró que esa negociación, entre otras fallas, no había tenido en cuenta que antes de sentarse a discutir los beneficios, se tenía que devolver la mitad de la plata apropiada ilegalmente y garantizar la entrega de la otra mitad.



Como parte del acuerdo, el exsenador se comprometía a devolver 6.600 millones de pesos con una finca en Montería y como garantía firmó un pagaré por 2.198 millones de pesos.



“Hasta tanto se devuelva la mitad del dinero apropiado, la Fiscalía queda impedida para negociar, y al hacerlo el fiscal puede quedar incurso en el delito de prevaricato (…), tampoco admite la norma promesas de restitución o pagos fragmentados”, aseguró el juez.



Añadió que se desconoció la normatividad vigente, pues “el bien que se pretende entregar se encuentra afectado con una medida cautelar y hasta que no se levante, ninguna negociación puede adelantar respecto a él”.



Igualmente, el funcionario judicial consideró que la Fiscalía se excedió en las rebajas de la pena, porque le modificó la gravedad de los delitos y además se negoció el monto de la pena a imponer, “lo que se traduce en un doble beneficio”.



La Fiscalía apeló la decisión y la vicefiscal María Paulina Riveros señaló que el ente acusador estudia “las acciones pertinentes para volver a replantear la situación”.



En el mismo caso, la Procuraduría había calificado de escasa y mínima la pena acordada entre la Fiscalía y el exsenador Bula. El representante del Ministerio Público consideró que la pena pactada en el preacuerdo no se ajusta a la gravedad de los delitos.



Además del senador Bernardo Miguel Elías, en sus declaraciones ante la Fiscalía, Otto Bula Bula ha salpicado en el escándalo de Odebrecht al exviceministro Gabriel García Morales.



En el mismo caso, el testigo Federico Gaviria señaló a Bula de haber sido la cabeza del llamado Grupo de ‘los Buldózer’, en el que estarían involucrados al menos 10 congresistas.



