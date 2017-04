Los secretos del bosnio al servicio del ‘clan del Golfo’

Tiene un lujoso apartamento en Madrid (España), dos entradas a prisión en Bosnia, antecedentes por extorsión y robo en Alemania y el manejo de las conexiones y de la chequera en Europa del ‘clan del Golfo’, el más grande cartel de la droga que opera actualmente en Colombia.

Se trata de Miro Niemeier Rizvanovic, un violento sujeto nacido en Bosnia y nacionalizado en Alemania, quien fue capturado hace 7 días en Italia.



Pero, antes de caer, se dio el lujo de pasearse 14 meses por Madrid, Barcelona, Roma y Milán, ofreciendo coca de alta pureza, a pesar de tener una orden de captura internacional en calidad de fugitivo de la justicia colombiana.



De hecho, en el Urabá antioqueño y en el Valle, donde tiene esposa e hijo colombianos, lo conocen como el ‘Ruso’ y saben que desde hace cuatro años maneja el mercado de coca internacional del ‘clan del Golfo’.

La Dijín tiene evidencia de que el extranjero ha estado detrás de los cargamentos de droga que salen en barco por Barranquilla y Brasil, rumbo a Europa y Asia.



También, del batallón de mulas, especialmente cubanas, que llegan ilegalmente a Colombia y saltan a Estados Unidos con 15 o 20 kilogramos de coca en sus cuerpos o equipajes.



Por ese prontuario, agencias antimafia de Alemania, Italia y Colombia coordinaron un operativo internacional para capturarlo. El pasado 23 de abril, cuando Niemeier descendía de un gigantesco ferri, dentro de su camioneta gris marca KIA, de placas 3131 GMP, agentes de la Guardia de Finanzas de Brescia lo detuvieron.



“Estaba llegando al puerto Civitavecchia, a 50 kilómetros de Roma (Italia), a negociar media tonelada de coca con la mafia Ndrangheta”, le reveló a EL TIEMPO un oficial que siguió minuto a minuto la operación.

Sobornos y poder

Según la investigación, Rizvanovic subió a la embarcación Cruise Roma, tras sobornar a autoridades de Alemania y Colombia e impedir que verificaran si estaba vigente la orden de captura en su contra.



Lo que ignoraba es que oficiales de inteligencia de la Dijín, que lo seguían desde diciembre, le habían pedido a la Interpol, en Lyon (Francia), que ocultara el requerimiento internacional.



La decisión fue tomada directamente por el general Jorge Vargas, comandante de la Dijín, tras descubrir que el sujeto les pagaba fuertes sumas de dinero a autoridades locales y extranjeras para que le avisaran de los operativos en su contra y entraran a bases de datos oficiales para monitorear y manipular requerimientos internacionales.



De hecho, tras ser capturado, Rizvanovic le confesó a agentes de la Guardia de Finanzas de Brescia que les pagó 400 millones de pesos a un médico de Medellín, a un contacto en Medicina Legal y a un funcionario judicial para que le diagnosticaran un falso cáncer y una falla renal, y lo enviaran a detención domiciliaria, en marzo del 2016.



Días antes, la Policía lo había capturado, señalándolo de ser el hombre de confianza de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, exmiembro del Epl y de las autodefensas y máximo jefe del ‘clan del Golfo’.



Tras obtener la domiciliaria, el ‘Ruso’ se fue a su lujosa casa en Cartago, Valle. Y, aprovechando que no le hacían las rondas que obliga la ley, salió rumbo a Ipiales, Nariño, con pasaporte y cédula ecuatorianos.



“Luego se movió por tierra hasta Quito y salió, con pasaporte falso, por el aeropuerto Mariscal Sucre rumbo a Madrid. Desde allí siguió coordinando la venta de coca de ‘Otoniel’ a sus clientes europeos, incluida la mafia rusa.



“Rizvanovic manejaba buena parte del mercado en Europa, Asia y Estados Unidos. De hecho, se pudo establecer que parte de su mercancía fue la que se halló entre bananos colombianos en un supermercado alemán”, explicó un oficial.



Agentes antimafia alemanes apostados en Colombia le aseguraron a EL TIEMPO que el hombre también estaba en la mira de ese Gobierno. De hecho, se indagaba si él coordinó los envíos de 15 toneladas de coca desde el puerto de Barranquilla, que iban camufladas en bananos, pulpa de fruta y en chatarra.



Lo que sí está confirmado es que también tenía nexos con la mafia mexicana y la brasileña. Según la Dijín, entre sus clientes en América están el Cartel de Sinaloa y el Primer Comando de la Capital (PCC). Este último, protagonista de las masacres carcelarias en Brasil.



Todos los nombres de sus contactos están en la agenda electrónica incautada el día de su captura y en los 15 celulares que el bosnio portaba en un morral.



Además, dijo estar interesado en entregar información sobre la estructura del ‘clan del Golfo’ a cambio de no ser enviado a Colombia.



Dice que teme que lo asesinen en prisión. Pero las autoridades que se ocupan de su extradición están tomando medidas para que no trate de burlarse otra vez de la justicia colombiana. De hecho, la Dijín ya capturó a uno de los hombres que manejaban la investigación, luego de comprobar que estaba en la nómina del poderoso bosnio.

Una baja y 15 capturas

En una operación de la Policía murió Jhon Fredy Rivera, alias Zorro, jefe del ‘clan del Golfo’ en Tumaco y Barbacoas, Nariño. Era buscado con circular azul de Interpol por homicidio, secuestro y desplazamiento forzado. De acuerdo con la Policía, ‘Zorro’ estuvo detrás de las protestas cocaleras de Tumaco.



Así mismo, la Fiscalía confirmó la captura 15 presuntos integrantes de esa misma banda criminal en Docordó, litoral de San Juan (Chocó). Entre los capturados hay tres menores de edad.



UNIDAD INVESTIGATIVA

