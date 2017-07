'Billetera podría ser prueba en caso de jugadores de Santa Fe': La W

En medio del programa que dirige la periodista Vicky Dávila en 'La W Radio' se dijo al mediodía de este miércoles que una billetera podría ser objeto probatorio en el caso de los jugadores de Independiente Santa Fe que supuestamente abusaron de una trabajadora sexual.



“Una billetera está enredando el caso de los jugadores que estuvieron en una fiesta con una trabajadora sexual”, menciona un tuit de la cadena radial.

Una billetera está enredando el caso de los jugadores que estuvieron en una fiesta con una trabajadora sexual: https://t.co/3ij6MDGU1M — W Radio Colombia (@WRadioColombia) 19 de julio de 2017

Según esa emisora, que cita testimonios, cuando la mujer se dio cuenta de que no le habían pagado, se devolvió a uno de los cuartos y se llevó la billetera de uno de los seis jugadores que presuntamente abusaron de ella. La mujer entregó la billetera a los investigadores. En esta, los investigadores encontraron los documentos de un hombre que, "al parecer, es uno de los deportistas", se lee en la página web de la emisora.



La denuncia se remonta al primero de febrero, día en que se instauró una demanda ante la Fiscalía sobre un posible caso de abuso sexual de jugadores de Santa Fe contra una trabajadora sexual.



Los hechos ocurrieron el 31 de enero en el hotel Dann Carlton, en el norte de Bogotá, cuando los jugadores celebraban el título de la Superliga que el equipo cardenal le ganó a Independiente Medellín.



Al parecer, seis jugadores, además de la persona con quien se había consensuado el encuentro sexual, ingresaron a la habitación donde estaba la mujer y tuvieron relaciones con ella sin su consentimiento.



Otra línea de investigación de la Fiscalía, dice 'La W', sigue el rastro de 1.500 millones de pesos que habrían salido del club para conciliar con la mujer, pese a que los directivos han desmentido este hecho. No obstante, hay versiones que aseguran que el dinero sí salió y fue entregado y justificado como otros gastos.



El hecho generó indignación nacional y la molestia llegó a la campaña No Es Hora De Callar y ONU Mujeres, que tienen un acuerdo con la Dimayor frente a casos de violencia contra las mujeres, y que manifestaron su preocupación por las acusaciones divulgadas.

Días atrás, directivos de Independiente Santa Fe emitieron un comunicado donde aseguraron desconocer la situación y manifestaron que se trata de hechos individuales de los jugadores. También puntualizaron que no se entregó dinero alguno para llegar a una conciliación.



