‘Bienes de la mafia se estaban perdiendo con negocios de corrupción’

Ante el juzgado 37 penal de conocimiento continúa el proceso judicial contra el exdirector de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz Guerrero por el saqueo de los bienes incautados a la mafia.

En la audiencia de juicio oral contra Albornoz Guerrero, fue citado como testigo de la Fiscalía Juan Carlos Restrepo Piedrahíta, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, quien indicó que la entidad no contaba con la capacidad de cumplir su deber y que "los bienes se estaban perdiendo en intereses particulares y negocios de corrupción".



"El sistema de inventarios carecía de controles, no tenía seguridad (...) Cualquier persona podía modificar el listado de los bienes y ese fue el punto de la denuncia a la Fiscalía", agregó.



Restrepo Piedrahíta dijo que uno de los puntos que más le preocupaba fue el uso de 500 bienes producto del narcotráfico y que le pertenecían al Clan NasSer Arana. Dice que por eso radicó la denuncia. "Camilo Bula fue depositario en el 2007, para administrar estos bienes y los bienes fueron vendidos sin transparencia a precios que no concordaban y el producto de estos bienes se malgastaron", señaló en audiencia.



Por otro lado, Marcela Niño, asesora de la secretaría general de la DNE, dijo que "se hacían entregas sin hacer pólizas o sin estar aprobadas (...) El sistema no funcionaba y no se llevaba el control de los mismos".



La testigo agregó que durante el mandato de Albornoz Guerrero, se perdieron algunos manuales que decían cómo regular el sistema de los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes .







