Ordenan libertad para Básima Elías, prima del 'Ñoño' Elías

Luego de desarrollarse la audiencia de imputación de cargos en contra de Básima Patricia Elías Nader, prima del senador Bernardo el 'ñoño' Elías, la juez decidió dejarla en libertad por considerar que no representa un peligro para la sociedad.



Sin embargo, Elías Nader seguirá vinculada al proceso por el escándalo de Odebrecht.



"Se pudo demostrar que no existe ningún tipo de obstrucción a la justicia, ni peligro de fuga; ni ella representa un peligro para la comunidad. Sencillamente se le hizo una imputación, en el proceso, nos defenderemos y pediremos la preclusión del caso", dijo Iván Cancino, abogado de Básima Elías.



Básima Patricia Elías Náder, quién ayer se presentó voluntariamente ante las autoridades, aseguró ser inocente del delito de lavado de activos que le imputó la Fiscalía.

Elías Náder es acusada de contribuir a través de transacciones personales al flujo de dinero proveniente de sobornos pagados por la firma Odebrecht para quedarse con el contrato de la vía Ocaña-Gamarra.



Para la Fiscalía, Básima Elías empleó recursos de dichas coimas, que fueron girados a su nombre y cuyo destino era su primo Bernardo el 'Ñoño' Elías, para la adquisición de varios inmuebles.



No obstante, la defensa de Elías Náder argumentó que ella y su familia no son los multimillonarios que se ha pretendido mostrar. La defensa de Básima indicó que tienen suficientes pruebas para demostrar que no hubo lavado de activos.



La Fiscalía solicitó que se evite por todos los medios legales qué Elías Nader pueda tener algún tipo de comunicación con su primo Bernardo Elías. Sin embargo, la juez no acogió dicha petición.

