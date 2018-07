Audio revela 'venta' de códigos de movilidad en el Valle

09 de julio 2018 , 10:17 a.m.

Una grabación, en poder de las autoridades, deja en evidencia cómo bandas criminales están citando a profesores, comerciantes y ganaderos para exigirles fuertes sumas de dinero a cambio de seguridad y de supuestos 'códigos de movilidad' para poderse mover por diferentes municipios del Valle del Cauca.

Según el hombre que los está emplazando, los llamados contribuyentes, cerca de 300 personas, han sido sometidos a labores de vigilancias y seguimientos que prueban que pueden hacer 'donaciones' en alimentos, radios de comunicación y hasta armas.



"Lo estamos citando a una reunión con nuestra organización para darles el código de movilidad, para escucharlos y para que nos escuchen y que vean que esto no es un juego. La reunión es de carácter obligatorio. Si no están en esta reunión nos darán a entender que no están de acuerdo con la presencia de nuestra organización en la zona y que están de acuerdo con otros grupos y con el Gobierno", se escucha en el audio.

La advertencia es que quien no asista a estas reuniones, de entre 15 y 20 personas, tienen que irse de la zona o serán asesinados.



De hecho, dicen que ya tuvieron que asesinar a un comerciante, del municipio de Bolívar (Valle), que asistió a una de las reuniones y luego les avisó a las autoridades.



En la llamada también se advierte que se les entregará un listado con el nombre de personas que ya han sido declaradas objetivo militar, para que identifique a familiares y amigos que quieran salvar.



Uno de los emplazados alcanzó a grabar la amenaza, que ya está siendo valorada por las autoridades y que se une a un audio revelado la semana pasada, en la que una profesora del sur de Bolívar tuvo que salir de la zona por amenazas de muerte.

