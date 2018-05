Banda envió 2,5 toneladas de coca a España y Portugal en narcocarros

En una operación coordinada por la Fiscalía colombiana con sus pares en España y Portugal, y con colaboración de la DEA, fueron capturadas once personas señaladas

de mover a Europa cargamentos de droga superiores a las 2,5 toneladas.

La cocaína salió por mar desde el puerto de Cartagena hacia Lisboa, y fue incautada en once carros que estaban listos para cruzar la frontera Portugal y España.



Entre los capturados hay siete colombianos, tres polacos y un español.



La droga, según las autoridades, pertenecía a la banda de 'los Úsuga' y su caída es la segunda parte de una megaincautación de nueve toneladas que habían sido descubiertas en Algeciras (España) hace algunas semanas.



Este operativo se desarrolló gracias a cooperación internacional entre la Fiscalía y las agencias internacionales antidrogas, así como autoridades Europeas. Este es el tercer gran golpe de este año contra estructuras narcotraficantes.



En la operación, denominada 'Muro de Contención, fueron decomisados 11 vehículos y 25.600 euros.



En Colombia la Fiscalía detectó a un hombre que sería el encargado de recibir los cargamentos de de las estructuras aliadas al 'Clan Úsuga'. Esta persona contaminaba los contenedores con mercancía y alimentos.



El recorrido de la droga era monitoreado satelitalmente por la red tanto en Colombia como en España, con el fin de tener información sobre su localización.



Fue así como la Fiscalía y la DEA pusieron en marcha una entrega controlada que no sería enviada por vía marítima, sino en una aeronave. Contrario a los otros cargamentos, debía llegar a Portugal y no a España.



Tras llegar a Lisboa (Portugal), la droga fue enviada a una bodega y camuflada en los compartimentos de siete automóviles que tomaron camino hacia España. Tan pronto cruzaron la frontera, fueron interceptados por la Policía Española. En una bodega de Lisboa se encontró el resto de la droga.



Entre los capturados está Larry Bonilla de la Barrera, quien presuntamente era el encargado de acopiar y embarcar la cocaína. Le imputaron los delitos de concierto para delinquir y fabricación y tráfico de estupefacientes.



JUSTICIA