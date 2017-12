Banco Interamericano de Desarrollo niega inmunidad a Roberto Prieto

Tres días después de que EL TIEMPO revelara que Roberto Prieto, gerente de las campañas 'Santos Presidente', le pidió al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, asumir las investigaciones que se le siguen por presuntas irregularidades relacionadas con desembolsos que beneficiaron a la empresa de su familia Marketmedios, la entidad le dio una respuesta.

En una carta pública y aludiendo a la información de EL TIEMPO, el BID dice que la inmunidad diplomática que cubre a sus directores ejecutivos, solo opera durante el periodo en que hayan ejercido sus funciones. Es decir, que ya no cubre al colombiano.



Adicionalmente, le advierten que dicha inmunidad no protege a ningún directivo por delitos comunes o violaciones al código de ética cometidos antes, durante o después de su paso por el BID.



Finalmente y en defensa de Prieto, la entidad reiteró lo que ya le dijo a la Procuraduría en una carta confidencial revelada por este diario.



El banco dice que los directores ejecutivos como Prieto, nombrados por sus gobiernos, no tienen acceso a la preparación de proyectos de préstamo. Además, que se prohíbe cualquier contacto entre los directivos y los profesionales que definen esos desembolsos.



Al respecto, la Procuraduría ya le abrió investigación a dos exsecretarios del ministerio de Transporte que entregaron cuatro contratos a la empresa Marketmedios, echando mano de dos empréstitos con el BID, revelados por EL TIEMPO.



Sobre la inmunidad, el Procurador Fernando Carrillo fue claro en decir en días anteriores que "inmunidad no significa impunidad".



En tanto, Prieto anunció un comunicado por la carta del BID.

Los correos de Roberto Prieto al BID

En días pasados, este medio obtuvo en exclusiva unos correos enviados por Prieto ha al banco pidiendo intervenir en su caso de manera urgente.



Uno de ellos llegó al actual director ejecutivo por Colombia y Ecuador del BID. Prieto le pidió su colaboración para hacerle llegar al Comité de Ética del banco una carta en la que pide que asuman el caso en su contra.



“Mucho sabré agradecerle si me colabora haciendo llegar el documento adjunto (...). Sería de gran utilidad contar con una copia en la que conste mi solicitud”, decía uno de los mensajes con fecha del pasado 30 de noviembre.



Seis días después, Díaz-Granados, aseguró que ya había dado traslado a su solicitud al Secretario Técnico del Comité de Conducta, John Scott.



En el documento Prieto le dice al banco que la Procuraduría lo está investigando por su desempeño en el BID, entre 2010 y 2013, un hecho que “considero afecta también la reputación del banco, institución que es un referente por el rigor ético”. Por eso, “muy comedidamente solicito se evalúe mi desempeño como Director Ejecutivo”.



Al final, asegura que está convencido de que cumplió íntegramente con el Código de Ética y que su conducta fue intachable.

UNIDAD INVESTIGATIVA