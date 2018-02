Albañiles y chefs, los pasajeros del ‘narcojet’ que partió de Bogotá

Los hermanos Martin y Stephen Neil se hicieron pasar por sofisticados hombres de negocios británicos que venían a Bogotá en busca de nuevos mercados. Por eso no fue llamativo que hubieran llegado a Colombia en un jet privado, alquilado a la empresa austriaca Tyrolean Jet Services, de matrícula OE-IEL, que estuvo varios días en un hangar.

Pero Scotland Yard descubrió este lunes que los Neil eran realmente albañiles de un pequeño pueblo del sur de Inglaterra. Además, que en sus maletas no llevaban documentos sino coca de alta pureza colombiana.



Con los hermanos también viajaron el italiano Alessandro Iembo, chef de profesión, y los españoles Víctor Franco Lorenzo y José Ramón Miguelez Botas, vinculados con labores de peluquería.



En las 15 maletas de los viajeros iban 500 kilos de coca colombiana de alta pureza, repartidos en 37 panelas.



El avión, un Bombardier Global Express, viajó de Bogotá al aeropuerto privado de Farnborough, una ciudad ubicada a 50 kilómetros al sur del Londres.



Ejecutivos de la empresa dueña del moderno bimotor le admitieron a EL TIEMPO que alquilaron un chárter para viajar entre Inglaterra y Suramérica y que en este fueron encontradas sustancias prohibidas.



No obstante, no entregaron datos de sus clientes aunque aclararon que no tienen conexión con los pasajeros.



De hecho, la tribulación y la aeronave ya no están bajo custodia de las autoridades de Gran Bretaña.



“Nos distanciamos de este incidente. Sin embargo, nuestra empresa está cooperando con gusto con las autoridades”, le dijo un portavoz a EL TIEMPO vía correo electrónico.



La información del operativo de Scotland Yard ya fue compartida con la Policía de Colombia a través de la Interpol, para que se reconstruya el itinerario de los extranjeros en Bogotá y se establezcan quiénes fueron sus contactos y por qué no se requisaron las maletas de los supuestos ejecutivos europeos.

El cartel de los chárteres

Si bien esta es la mayor incautación de coca en el Reino Unido vía aérea, autoridades de Europa ya tenían conocimiento de este cartel.



Hace tres meses, EL TIEMPO reveló la existencia de una ruta de aviones privados colombianos que llevan droga hacia Europa. La más reciente aeronave fue encontrada en el sur de Francia con 1,2 toneladas de coca. Los vuelos chárter de la mafia se vienen registrando desde 2015.



Ya se sabe que los cabecillas de esta red son de siete nacionalidades: albaneses, turcos, holandeses, españoles, italianos, franceses e ingleses.



Pero también han caído ciudadanos colombianos vinculados a esta red. En noviembre de 2016, una tonelada de coca, un millón de euros y cuatro colombianos cayeron en Bayona (Francia). El cargamento llegó en un avión Gulfstream que despegó de Cartagena e hizo una parada técnica en Cabo Verde (África). Luego pidió pista en el aeropuerto de Biarritz, descargó y desapareció.



Pero las capturas de los colombianos sirvieron para llegar a la confederación, que ya había coronado al menos otro cargamento usando ese avión.



Esta nueva práctica de la mafia transnacional llevará a las autoridades a adoptar nuevos controles sobre los vuelos privados, conocidos en el mundo de la mafia como ‘vuelos blancos’, por tener bitácoras y papeles legales.

Roban avioneta con $ 2.000 millones

Autoridades de Aguachica, Cesar, confirmaron el robo de un avión Piper PA-34 Seneca de matrícula HK 3945, al servicio de una empresa de valores que venía del aeropuerto de Bucaramanga. Según la Policía, hombres armados, que tenían banderas y pancartas del Eln, detuvieron la aeronave cuando acababa de aterrizar en Aguachica y obligaron a la tripulación a bajar y se robaron el aparato. Las autoridades confirmaron que la aeronave fue hallada posteriormente en el corregimiento El Juncal, en la zona rural del municipio, y los bandidos se llevaron los 2.000 millones de pesos. Un empleado de la Aerocivil confirmó que los ladrones tenían insignias del Eln.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com