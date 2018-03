Fiscalía y Policía investigan hechos violentos durante campañas

La Fiscalía y la Policía de Colombia aseguraron este domingo que investigan los hechos violentos ocurridos durante los actos públicos de los candidatos para las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo y las presidenciales del 27 de mayo.

Con respecto al ataque que sufrió el pasado 2 de marzo el vehículo en el que viajaba el candidato presidencial Gustavo Petro en la ciudad de Cúcuta (noreste), la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, dijo este domingo en rueda de prensa que "ya se recopiló el material probatorio que había en el lugar de los hechos".



Se trata de cámaras de seguridad, testimonios y la camioneta en la que se transportaba Petro, que permitirán saber con qué fue impactado el vehículo, ya que inicialmente el equipo de campaña del candidato denunció que eran disparos, aunque posteriormente el mismo aspirante lo desmintió.



"Las muestras que fueron tomadas de los impactos están siendo analizadas en Bogotá por un equipo especializado en balística que determinará el tipo de impacto que fue", precisó Riveros.



Sobre la denuncia de la campaña de Petro, que manifestó que "la seguridad ofrecida por la Policía en su desplazamiento no fue confiable y eficaz porque pudieron llegar proyectiles al carro y rompieron vidrios de la ventana izquierda trasera, detrás del conductor", el director de la institución, general Jorge Hernando Nieto, dijo que no va a "entrar en debates de esa índole". "Lo único que debemos tener claro es que la Policía Nacional y todas las autoridades tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad y la convivencia en todas las manifestaciones", comentó Nieto.



Por lo anterior, aclaró, "se están revisando todos los procedimientos que allí se hicieron y por ello pueden tener la seguridad de que la disposición permanente de la Fuera Pública es que todos los candidatos puedan llevar a cabo sus actividades".



De otra parte, Riveros manifestó que con respecto al atentado con explosivos en el municipio de Segovia (nordeste de Antioquia), que dejó este sábado nueve heridos durante el cierre de campaña para las elecciones legislativas de dos aspirantes del Partido Conservador, "aún no hay detenidos".



En ese caso, comentó, "desconocidos lanzaron un artefacto explosivo. En este momento estamos analizando la posibilidad de un eventual delito de terrorismo. Fue una moto que se acercó pero no tenemos indicios de quién lo hizo".

Del mismo modo, la Fiscalía aseguró que adelanta una investigación sobre lo ocurrido el pasado 2 de marzo en la ciudad de Popayán (suroeste), en donde un acto político encabezado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe terminó en disturbios protagonizados por opositores.



"Durante la concentración política del candidato al Senado Álvaro Uribe Vélez, realizada en el Puente del Humilladero, se investigan los eventuales delitos en que pudo haberse incurrido con ocasión de enfrentamientos entre integrantes de la Policía Nacional y algunos manifestantes, en los cuales resultaron heridos dos agentes de la Fuerza Pública", enfatizó María Paulina Riveros.



Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, 36.418.741 colombianos están habilitados para votar en las elecciones para el Congreso de la República del 11 de marzo.

EFE