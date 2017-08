Procuraduría sacó audio que implica a Miguel Peñaloza con Odebrecht

Expertos forenses trabajan en la limpieza de un audio, de una hora y 40 minutos, en el que el entonces viceministro de Transporte Gabriel García Morales admite presiones en la entrega del contrato de la Ruta del Sol tramo II, que terminó en manos de la brasileña Odebrecht.

Aunque en noviembre del 2010, el diario Miami Herald reveló cerca de cinco minutos de la grabación, la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría acaba de hallar nuevo material probatorio.



EL TIEMPO estableció que ya se encontraron alusiones a exigencias de pagos para la entrega del contrato; a la intromisión de abogados de Odebrecht en el comité evaluador y a la mención de otros nombres, incluso los de algunos funcionarios que hasta ahora no figuran en los expediente.



De hecho, tras la evaluación de ese material, la Procuraduría se prepara a anunciar si vincula formalmente a la investigación a Miguel Peñaloza, entonces alto consejero para las Regiones del gobierno de Álvaro Uribe.

En marzo pasado, la comisión especial de investigación que armó el procurador Fernando Carrillo, ya lo había llamado a declarar. Pero el audio cambiaría su situación no solo a nivel disciplinario sino también penal.

Minutos clave

Además, la Fiscalía verifica versiones según las cuales Peñaloza también habría intervenido en la aprobación del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra para favorecer a Odebrecht.



En cuanto al audio –obtenido por Gerardo Reyes, ahora cabeza de investigaciones de la cadena Univisión–, hay varios apartes que involucran al alto funcionario cucuteño.



En el minuto 5:47 se escucha al viceministro García Morales hablar de un grupo de funcionarios, liderados por Peñaloza, que buscaba sacar al grupo Nule de la licitación de la Ruta del Sol II.



“Está detrás Peñaloza. A mí Peñaloza me dijo: ‘Necesito hablar contigo de ese tema (...) luego me mandó decir que querían plata”, le dice García Morales a Miguel Nule, su interlocutor.



Y mencionó enseguida a un sujeto de apellido Echavarría que habría servido de intermediario y cuya identidad se está confirmando.



Al respecto, EL TIEMPO estableció que la Procuraduría ya recogió el testimonio de Nule en donde ratifica el contenido del audio.Y la Fiscalía ya le preguntó a García Morales por Peñaloza, dentro de la negociación que adelanta con su defensa para otorgarle beneficios judiciales.

Incluso, este martes rindió sus primeras declaraciones ante la Corte Suprema dentro de los procesos que se les sigue a varios congresistas mencionados en la recepción de sobornos de la multinacional brasileña, entre ellos a Bernardo ‘Ñoño’ Elías.

Los debates de Olano

Sin embargo, Miguel Peñaloza, que en el 2012 se desempeñó como Ministro de Transporte del gobierno Santos, insiste en su plena inocencia. De hecho, cuando se conocieron los primeros apartes del audio, le entregó a EL TIEMPO una declaración juramentada de García Morales retractándose de los señalamientos en su contra.



Pero él no es el único enredado por la cinta. En el audio también se menciona al excongresista Plinio Olano, al que la Fiscalía ya le compulsó copias para que la Corte Suprema lo investigue.



En efecto, en el minuto 18, García Morales dice que Olano le estaba alistando un debate de control político y que también lo estaba presionando, diciéndole que sabía que los Nule lo tenían comprado para la asignación de la Ruta del Sol II.



Olano también ha negado cualquier participación en la recepción de sobornos.

Aunque en la grabación han salido a relucir otros nombres, la Procuraduría está concentrada, por ahora, en el caso Peñaloza a quien le definirían su situación en los próximos días.

Los pagos a Básima Elías

El exsenador Otto Bula le aseguró a la Fiscalía y a la Corte Suprema de justicia que le entregó 1.800 millones de pesos al senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías para mover el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra a favor de Odebrecht.



Según Bula, parte del dinero se lo hizo llegar en efectivo a través de Básima Bula, prima del senador de ‘la U’.



Como prueba aportó retiros bancarios por 480 millones de pesos que su conductor le habría entregado a la mujer, de Sahagún, Córdoba. Y Bula habla de una entrega adicional por 800 millones de pesos, también en efectivo. Al parecer, Basíma Elías ya admitió la recepción del primer pago, realizado a principios del 2014. Pero negó la segunda entrega y advirtió que no conocía ni el origen ni el destino de los dineros.



UNIDAD INVESTIGATIVA

Ficha del ‘Ñoño’ se entregó y explora colaboración

Durante más de ocho horas fue escuchado en interrogatorio en el búnker de la Fiscalía el abogado Gabriel Alejandro Dumar Lora, considerado hombre de confianza del senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías y señalado de mover dinero proveniente del pago de sobornos de Odebrecht.



Dumar Lora, que fue precandidato a la gobernación de Córdoba en el 2015 y que estuvo a punto de ser director del Fonade, se presentó en la Fiscalía en compañía de su abogado. Allí se hizo efectiva la orden de captura en su contra por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



Fuentes cercanas al proceso señalaron que Dumar, que era cabeza del consorcio Sion, una de las cinco compañías que habrían servido como intermediarias para el pago de los dineros de sobornos, explora un eventual proceso de colaboración con la justicia. Por eso no fue llevado directamente a Paloquemao a la audiencia de imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



Dumar y su socio, Mauricio Vergara Flórez, están señalados por la Fiscalía de simular contratos con la adición Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II por casi diez mil millones de pesos. Esa plata, según la investigación, estaba destinada al llamado ‘clan de los Noños’, encabezado por los senadores Elías Vidal y Musa Besaile.



La dirección reportada por la firma, según la Fiscalía, no corresponde a ninguna empresa, y las obras contratadas no fueron realizadas. La Fiscalía ya procesa a Básima Elías, prima del senador y quien habría coordinado con Dumar y Vergara los movimientos de plata.



JUSTICIA

