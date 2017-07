En audiencia de imputación de cargos, exfiscal Moreno pide perdón

La Fiscalía le imputó al exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada. Minutos después de finalizada la diligencia, Francisco Bernate, su abogado defensor, renunció.

Moreno aceptó los cargos, según dijo, para proteger a Carolina Rico, su esposa. Antes de que el magistrado Fernando Pareja le preguntara si aceptaba cargos, Moreno dijo que había presiones sobre vincular a su esposa en la investigación y que hay amenazas en su contra.



"Mi señora esposa no ha sido mencionada en la imputación. Debo decir que nunca pedí dinero al señor Lyons. Hubo un cohecho, pero no una concusión. El señor trató de arrinconarme y aquí no se dice toda la verdad", dijo.



Sin embargo, la Fiscalía verificó que no hay ninguna investigación en curso de Rico, desvirtuando lo señalado por el exfiscal Moreno.



El delegado del ente acusador señaló que desde el 12 de mayo se tuvo conocimiento de las exigencias de dinero a Alejandro Lyons por parte de Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla.



"El 26 de mayo de 2017 se reunieron Lyons y Pinilla. El abogado dijo que era inminente la condena", indicó.



La Fiscalía agregó que luego Moreno, Lyons y Pinilla se reunieron en EE. UU. en varias oportunidades. En una de estas "(Moreno) le dijo que estaba saturando a los fiscales para desviar la atención". Después, dice el ente acusador, se hizo la entrega del dinero para "ayudar con la estrategia defensiva". Primero exigieron 100 millones de pesos. Luego vino el pago de los 10.000 dólares.



La Fiscalía afirma que Moreno actuó de forma dolosa y que su actuar constituye un juicio de reproche.



La información privilegiada fue entregada a Lyons, a Pinilla y a medios de comunicación.

“Hasta el 5 de junio de 2017, usted (Moreno) suministró a los medios de comunicación información privilegiada con Lyons procedente de los casos que se adelantaban y que no eran de conocimiento público y con la finalidad de presionar el pago del mismo", indicó el ente acusador.



Y agregaron: "Con miras de concretar la cuantía de los dineros ya exigidos y el grado de colaboración ilícita que usted (Moreno) prestaría, Pinilla y Lyons mantuvieron comunicaciones que fueron encriptadas por el servicio de mensajería del celular y guardadas por el señor Lyons".



En la audiencia, el magistrado Francisco Pareja, de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, no aceptó que Moreno se allane a cargos, ya que consideró que en la intervención, el exfiscal señaló que no estaba conforme con lo expuesto con la Fiscalía y que por eso "no se reúnen requisitos".



En la audiencia, Moreno dijo que él sí había aceptado dinero, pero no los 10.000 dólares de los que habló la Fiscalía, sino 3.000 dólares y que no era responsable de concusión, sino de cohecho, pero que aceptaba los cargos.



"En un acto de valentía acepto que recibí 3.000 dólares".



Para el magistrado, esto "vulnera el debido proceso". Queda en firme la imputación por los dos delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada, pero no la aceptación de cargos.



"Esa declaración es fuerte para impedir que la aceptación de cargos se haga. Además, veo que tiene reparos a las circunstancias y hechos que se dieron", agregó.



Aunque la defensa pidió el recurso de reposición ante la decisión del magistrado, Pareja no cambió su parecer. Fernando Bernate, el abogado defensor, posteriormente solicitó el recurso de nulidad, argumentando que "se busca ahorrarle tiempo a la justicia. Le pedimos que se pueda proceder a la aceptación de cargos".



En otro momento, el exfiscal pidió perdón por los hechos de le imputan. "Ofrezco excusas y perdón. Con mi libertad, con el sufrimiento de mi familia respondo por mis conductas, le pongo el pecho al país. Como nunca antes en la historia de este Estado no sólo respondo acá sino que en otro país por una sola conducta. Aclaro haberle recibido al señor Lyons una suma de dinero producto del acechamiento con la colaboración incluso de la misma Fiscalía porque yo nada tenía que hacer en Miami. Ese viaje lo improvisaron esa misma semana, pero soy suficientemente grande y no me estoy acusando. Pido perdón por mis actuaciones por enlodar el nombre de la Fiscalía y satanizar a las personas que me dieron la mano", señaló Moreno.



Y agregó: "Acepto mi responsabilidad. Le digo a la Fiscalía que a pesar de la estrategia diabólica de enviarme a los Estados Unidos y que el señor Lyons llegara con el compinche de él, no mío, para asediarme por dos días (…) Eso será aclarado en el escenario de la Corte. Excusas al director del ente acusador que ha querido luchar contra la corrupción y decirle al país que se pueden hacer bien las cosas".

Moreno pierde opción de aceptar cargos y rebaja de pena a la mitad

Al final de la audiencia, el fiscal Fabio Espitia indicó que el exfiscal Gustavo Moreno no podría obtener el beneficio de rebaja de pena a la mitad por aceptar cargos ya que el magistrado Fernando Pareja no lo avaló.



El delegado del ente acusador agregó que desde un comienzo se descartó un principio de oportunidad por lo claras que son las evidencias.



En los próximos días se adelantará la audiencia de acusación y si acepta cargos en ese momento solo obtiene el 30 por ciento de rebaja de la pena.



Por su parte Fernando Bernate, su abogado defensor, indicó que lo que pasó hoy no hace parte de la estrategia de defensa.



"Él no midió muchas cosas que dijo. Ahora se perdió tener la máxima rebaja del 50 por ciento y quedamos en una de 30 por ciento. Él sostuvo en cinco oportunidades que deseaba aceptar cargos y es evidente que reconoce su culpabilidad", indicó el abogado Bernate.



La pena para Moreno por los dos delitos va de 8 a 15 años. La Fiscalía tiene desde ahora 90 días para cumplir con el escrito de acusación.

