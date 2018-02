Últimas 7 horas de María Andrea, muerta por mezcla de éxtasis y licor

“María Andrea tenía los labios morados y sangre en la nariz. Yo le tomé una foto y se la envié a mi amigo Andrés Ortiz para que viera que no era una simple borrachera (…). Luis Miguel Flórez la había dejado en la orilla de la cama, y se cayó en la alfombra (…). Andrés pasó por nosotras y la llevamos a la Santa Fe. Allá me dijeron que ya estaba muerta. No podía creerlo. A mí me hospitalizaron porque tenía síntomas de intoxicación”.

Quien habla es María Carolina Daza, una de las mejores amigas de María Andrea Cabrera, la joven que murió hace 14 días en Bogotá por una mezcla de éxtasis y trago que le produjo una fulminante intoxicación. Su relato y el de los otros seis jóvenes que estaban con ella en el amanecedero Mint Social Club, en el norte de Bogotá, han permitido reconstruir lo qué pasó entre las 9 de la noche del sábado 3 de febrero y las 5 de la mañana del domingo 4, tiempo en el que la metanfetamina debió entrar a su cuerpo.



Carolina Daza y Lina León, amigas de la joven muerta, le dijeron bajo juramento a la Fiscalía que estaban seguras de que alguno de sus acompañantes “les envenenó los tragos”.



Ahora, un grupo de investigadores intenta establecer si la ingestión fue voluntaria o subrepticia, como lo dice el general (r) Fabricio Cabrera, padre de María Andrea, quien asegura que su hija fue asesinada.

Además de la hija del general, en el proceso están involucrados Jaime Esparza jr., hijo de Jaime Esparza Rhenals, empresario del chance a quien dos sicarios intentaron matar en 2011. También, la diseñadora de Garzón, Huila, Johana Cano; un par de empresarios que están detrás del amanecedero y tres hombres: Mauricio Ladino, Luis Miguel Flórez y Daniel Barón. Y se indaga si en el grupo hay un sujeto que presenta antecedentes en España por narcotráfico.



“Es posible que detrás de este caso haya una red de tráfico de éxtasis. El resultado puede resultar doloroso para algunos padres”, dijo una fuente de la Fiscalía.



Para probar la hipótesis del crimen, el penalista Jaime Granados, abogado de la familia de María Andrea, entregó un audio que la joven le envió a una amiga y en el cual dijo que Esparza la intentó besar a la fuerza.

Los dos audios

“Nos encontramos en la T, ahí estaba Jaime. Después fuimos a rumbear (...), y el man era como a hablarme, pero yo, equis (...). Y ya estaba todo tomado y me cogió la cara superduro y me lanzó la cara y yo me quité, y me dio como un esquinero”, contó.



Ya EL TIEMPO había revelado en exclusiva otro audio aportado por Esparza y recogido este fin de semana por algunos medios, en donde Lina León habla de que ya tiene las ‘pepas’.

“A las 10:19 me escribe Lina al WhatsApp y me dice: ‘Bueno, qué es lo que hay ome (sic)’. Y me manda un audio: ‘Bueno, ya tengo las pepas, qué es lo que hay, qué es lo que hay”.



“Fue una broma de Lina, la más sana del grupo, y es una canallada usarlo. Es un fraude procesal”, explicó Alejandro Cadena, abogado de Lina. Y de paso aclaró que su clienta no bebe y solo recibió un trago de whisky que le ofreció Esparza.



En todo caso, varios miembros del círculo social de María Andrea ya entregaron detalles de sus hábitos de rumba. Además, se dividió el grupo de indagados. Por un lado, las amigas de María Andrea, que hablan de un homicidio; y por otro, el de Mauricio Ladino.



Este último es un hombre de cerca de 30 años, aparentemente conocido de los dueños del amanecedero.



Su casa, en la calle 138 con avenida Boyacá, fue el punto de encuentro de los otros tres muchachos. A las 7 de la noche del sábado 3 de febrero llegó allí Jaime Esparza, de 20 años. Un par de horas después aparecieron Luis Miguel Flórez y Daniel Barón. Todos fueron con Ladino a Norberto Peluquería.



De allí salieron al restaurante Primi, en la zona T. Para ese momento, Ladino le pidió a Esparza que llamara a María Andrea.



“Yo la llamo a ella a eso de las 9 o 9:30, y me dice que va a recoger a Lina León para ir a comer algo y que me avisaba cuando estuvieran juntas (…)”, le dijo Esparza a la Fiscalía.

¿Quién miente?

En este punto, los testimonios de los dos grupos encajan. Dicen que se encontraron en Primi y que Esparza pagó la cuenta de la mesa de María Andrea –88.000 pesos–, a la que ya se había unido María Carolina Daza. El grupo salió de Primi a las 11:15 de la noche. Pasaron 40 minutos, mientras esperaban un ‘valet parking’ y llevaban dos carros a la casa de Johana Cano.



(...) Llegamos a Mint, en la calle 84 con carrera 13, a las 12:30 o 1 a.m. Luis Miguel se acercó a mi carro y me dice: ‘Ve, tengo media pepa’. Y yo le digo ‘uy venga pacá’ (sic). Él tenía una pepa, la parte y me da un pedazo a mí, se queda él con un pedazo y tengo entendido que el otro pedazo se lo da a Daniel”, admitió Esparza.

Todos coinciden en que pidieron agua, Red Bulls y unas 8 botellas de aguardiente. Además, que un par de sujetos, supuestos socios del amanecedero y conocidos de Ladino, saludaron a las niñas y ofrecieron trago. Hacia las 3:30, Luis Miguel llevó a María Andrea al baño porque se sentía mal y tras verla vomitar, decidieron sacarla del lugar y terminó en la casa de Carolina Daza.



“Aunque depende de la dosis y de cada organismo, todo parece indicar que la ingestión de éxtasis fue en el amanecedero. Esta tiene efectos inmediatos”, explicó un investigador.



Luis Miguel Flórez ayudó a acomodar a María Andrea en la cama de Carolina. Esta la empiyamó y empezó a vigilarla. Inicialmente, Andrés Ortiz, que no estuvo en la rumba, le dijo que la volteara para que no se ahogara con vómito, pero cuando vio la foto, salió de inmediato a llevarlas a la clínica.



Alejandro Cadena, abogado de Lina y de Carolina, dice que las fotos que le tomaron a María Andrea y los audios que intercambiaron demuestran que ellas no tenían ni idea de la intoxicación. De hecho, aportaron un dictamen en el que consta que María Carolina presentó síntomas similares. El denominador común: consumieron aguardiente del que les ofrecieron Ladino, Esparza y Flórez.



En cuestión de días, la Fiscalía revelará los resultados de la investigación.

‘Me cogió superduro y me lanzó la cara’.

Ocho días antes de perder la vida, María Andrea Cabrera le envió a una amiga un audio en el que relata que Jaime Esparza -quien también estuvo con ella en la madrugada del 4 de febrero– trató de besarla a la fuerza.



“Nos encontramos en la T, ahí estaba Jaime. Después fuimos a rumbear (...) y el man era como a hablarme, pero yo, equis, pero como que ya de verdad se me salió, o sea, me fastidia. Entonces él, ‘¿por qué haces esa cara?, ¿por qué eres así conmigo? Yo no, como Jaimillo; no, normal’ ”.



La joven dice que luego siguieron bailando y le hizo una broma a Esparza diciéndole que él le tenía el celular. Según contó, él le pidió un pico “por ese susto que me hizo pasar”. Ella se lo negó, y dijo: “Estaba todo tomado y me cogió la cara superduro y me lanzó la cara, y yo me quité, y me dio como un esquinero”. Para el penalista Jaime Granados, el abogado de la familia, el audio demuestra que Esparza estaba interesado en ella y María Andrea lo rechazó.

