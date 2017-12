‘No se tenía registro reciente de amenazas contra personero Chavarro’

El asesinato del personero de Puerto Rico, Freddy Chavarro, ocurrido en su casa del barrio Santa Fe de ese municipio, cerca de la medianoche del 24 de diciembre, mantiene al pueblo consternado.

Mientras avanza la investigación del crimen, por el que las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos, la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ivonne González, manifestó que no se tenían denuncias recientes del personero sobre amenazas de muerte.



“Hasta ahora, en la información que hemos recepcionado, no tenemos información de radicación de denuncias recientes por parte del personero de este municipio. Es una información confirmada por entidades de Gobierno que se encargan de la recepción de denuncias”, manifestó González en diálogo con ‘La W’.

Chavarro fue atacado por un sicario que le disparó en cinco oportunidades cuando celebraba la Navidad con su familia, y falleció al llegar a un centro hospitalario.



Según la Federación Nacional de Personerías –Fenalper–, Chavarro había solicitado medidas de protección porque tenía amenazas en su contra; no obstante, el estudio de la Unidad Nacional de Protección calificó el riesgo como ordinario, por lo que no lo cobijó con su sistema de seguridad.



González indicó que nunca se había tenido un hecho como este y agregó que Chavarro no contaba con esquema de seguridad.



“Al día de hoy es la primera vez que se presenta un hecho tan lamentable, lo cual hace que las condiciones de seguridad estén cambiando. No hay unas condiciones de seguridad específica porque ellos son representantes del Ministerio Público en cada uno de sus territorios”, manifestó González.



Sin embargo, Camilo Fonseca, director ejecutivo de Fenalper, señaló en un comunicado que ve con preocupación las declaraciones de la directora González cuando el caso de las amenazas contra el personero asesinado fue analizado en el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas –Cerrem- meses atrás.



Fonseca considera que “La UNP debe asumir la responsabilidad por no haber brindado protección que garantizará la vida del funcionario”.



Por el momento se desconocen los motivos que llevaron al asesinato de Chavarro y las autoridades siguen con las investigaciones del caso.



ELTIEMPO.COM