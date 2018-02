Siete argumentos con los que la Corte protegió reserva de las fuentes

En un fallo de 41 páginas la Corte Suprema de Justicia aclaró los alcances de la libertad de prensa y la protección de las fuentes de información.

La Sala Laboral de la Corte tumbó una decisión que había tomado la Sala Civil de esa corporación, y que obligaba a Publicaciones Semana a revelar las fuentes de una investigación realizada por la revista Dinero.



Estas son siete de las frases más importantes con las que la Corte se pronunció sobre el derecho a mantener la reserva de las fuentes y la responsabilidad que esto conlleva para los periodistas.



* “Colombia recoge la protección de la libertad de expresión (…) no puede haber censura y que las limitaciones deben ser incorporadas, previamente, en una ley que asegure el respeto a los derechos al buen nombre de los ciudadanos, a la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública”.



* “No puede perderse de vista que la totalidad de las actuaciones deben mirarse bajo el tamiz del principio de buena fe, y en lo que atañe a la función periodística, es evidente que le es transversal y de que no es posible coartarla injustificadamente”.



* “La sociedad debe reconocer que los medios de comunicación tienen un papel vital en la sociedad y que su labor deber ser protegida y resguardada, máxime si se entiende que también coadyuvan a la deliberación y sirven de control valioso tanto sobre las actividades públicas como las privadas”.

* “La actividad de los medios de comunicación y en especial de los periodistas, resulta de una relevancia fundamental dentro de la sociedad, y por ello es que el derecho a la reserva de la fuente, ha sido protegido de una manera casi unánime, pues su desconocimiento como regla general implicaría que sin el componente investigativo, aspecto esencial de la actividad del comunicador, fuera imposible de ejercer, debido a que las fuentes no accederían en muchos de los casos a otorgarla”.



* “La reserva de la fuente encuentra su núcleo esencial de protección en la facultad que tiene el periodista de abstenerse de revelar el origen, el contenido y/o la forma como accedió a la información (…) en esa medida, la actividad periodística no solo implica beneficios para quien la ejerce, sino un interés social, factor determinante para protegerla”.



* “La reserva de la fuente no es un privilegio adscrito en cabeza de los medios de comunicación, sino una herramienta que permite el ejercicio del periodismo, y de los cometidos de información, entre ellos la veracidad”.



* “El secreto profesional o reserva comporta especiales características e impone también obligaciones correlativas como constatar la información que se difunde, explicar el contexto en el que se da la noticias, dar cuenta si corresponde o no a una investigación, e incluso rectificar en el caso solicitado o publicitar los reparos de quienes se consideran afectados con ello”.



