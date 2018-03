Archivan investigación contra Peñalosa por supuestos títulos falsos

La Procuraduría archivó los procesos contra el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el exalcalde Gustavo Petro por la presunta utilización de títulos falsos dentro de sus hojas de vida para la aspiración al cargo de alcalde mayor de la capital.

De acuerdo con el Ministerio Público, las especializaciones no son requisito para dicha postulación, por lo que no se habría configurado ninguna falta disciplinaria.



"Al alcalde elegido popularmente para regir y administrar Bogotá, no se le impone ningún requisito de estudio, por cuanto las exigencias están circunscritas al nacimiento, edad y ciudadano en ejercicio. Es importante destacar las normas en mención, por cuanto al ser un cargo de elección popular, no demanda que el candidato o el elegido cuente con un nivel de educación específico, pues lo trascendental es que el destino de una ciudad es regentado por el mandato del pueblo", señala el documento de archivo.



