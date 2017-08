Congelan nombramiento de Carlos Correa en Findeter

Por unanimidad, los 10 miembros de la junta directiva de Findeter (5 principales y 5 suplentes) acaban de decidir aplazar el nombramiento de Carlos Correa, hecho por el presidente Juan Manuel Santos la semana pasada.



EL TIEMPO estableció que la investigación que se le sigue al exalcalde de Montería, por presuntos sobrecostos en el complejo deportivo de esa ciudad, se le atravesó a su posesión.

En efecto, los miembros de la junta acordaron que le elevarán una consulta formal a la Superintendencia Financiera, para que esa entidad evalúe el estado de la investigación en la Fiscalía y decida si procede o no a posesionarlo.



Correa está procesado por las irregularidades en las obras de rehabilitación del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora y de la Villa Olímpica en Montería. Según la Fiscalía, el exalto Consejero para las Regiones obvió una licitación para la adjudicación de esos contratos, que presentaron sobrecostos.



También aparece en su expediente un contrato por 3.000 millones de pesos, para realizar el estudio, diseños, construcción y adecuación del Eco Bulevar de la avenida Circunvalar en Montería.



Por esos hechos, Correa fue capturado y luego dejado en libertad, luego de que la juez del caso conceptuara que no interferiría en la investigación. No obstante, la Fiscalía alista la acusación formal para que responda por prevaricato por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.



Ahora se espera un pronunciamiento de Correa ante la postura de la Junta de Findeter que maneja un presupuesto superior a los 4 billones de pesos.



Correa reemplazaría al polémico Luis Fernando Arboleda, vinculado al escándalo de contratos de Markermedios.



El presidente Santos defendió el nombramiento de Correa en días pasados, al señalar que fue "el mejor alcalde".



"Todo el mundo lo elogiaba y yo también porque lo vi trabajando diariamente, como alcalde de Montería hizo una labor impecable, vi su transparencia, vi su amor por el servicio público, su dedicación, y los resultados ahí están", dijo Santos, al señalar que "precisamente por esas características lo traje al Gobierno Nacional".



"Durante todo este tiempo ha sido un funcionario de lujo, impecable, no hay un solo cuestionamiento. Todo el mundo lo quiere, produce resultados. Salió una investigación, una investigación que es normal en cualquier funcionario. Todos los funcionarios que han ocupado posiciones importantes: alcaldes, gobernadores, siempre salen con investigaciones", añadió.



Santos, finalmente, también dijo que las imputaciones de la fiscal fueron desatendidas por la juez de garantías. "Sigue la investigación porque se apeló, pero por Dios, a un funcionario de semejantes cualidades no aplicarle algo que todo colombiano debe tener, que es su derecho a la presunción de inocencia, sería supremamente injusto", puntualizó el Presidente.



La semana pasada, Juan Carlos López, nombrado director del ICBF, declinó la designación hecha por Santos.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com