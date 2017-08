Aplazan juicio contra los hermanos Uribe Noguera

Por solicitud de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera se aplazó el inicio de la etapa preparatoria del juicio en su contra por el presunto ocultamiento de evidencias en el caso del homicidio de la niña Yuliana Samboní.

El juzgado 46 penal del circuito aceptó la petición de aplazamiento hecha por los Uribe Noguera, que señalaron que necesitaban más tiempo para examinar las evidencias en su contra.



Los abogados de los Uribe Noguera señalaron que no han tenido suficiente tiempo para revisar los documentos que le ha suministrado la Fiscalía, que son 10 tomos de documentos escritos, en promedio de 250 a 300 folios y documentos electrónicos de 8 actas, entre otros.



La Fiscalía no se opuso a la solicitud de la defensa, puesto que le parecía claro que los abogados requerían verificar todos los documentos y material probatorio. Asimismo, afirmó que se comprometía a disponer de personal y de tiempo para verificar cualquier observación e inquietud que vaya teniendo la defensa.



El Ministerio Público dijo que "entendía las razones por las cuales la defensa no alcanzó a verificar las pruebas", pero llamó la atención para que no se generen dilaciones injustificadas y se haga la audiencia preparatoria en un plazo razonable.



Aunque la defensa sugirió un plazo de 30 días para terminar de verificar todo, el juzgado fijó la fecha para el 26 de octubre ya que el despacho tenía un gran cúmulo de procesos y por ello no podía atender esa audiencia antes de la fecha indicada.



Los Uribe Noguera fueron imputados por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y favorecimiento de secuestro. Esto frente al crimen de Yuliana Samboní por el que su hermano Rafael ya cumple una pena de 51 años de cárcel.

JUSTICIA

