Andrés Pastrana defiende a exmagistrada colombiana ante la Fifa

25 de enero 2018 , 11:05 a.m.

El expresidente Andrés Pastrana salió a terciar en la controversia en torno al nombramiento de la exmagistrada colombiana María Claudia Rojas como presidenta de la Cámara de Investigación del Comité de Ética de la Fifa

El 12 de diciembre pasado, dos días después de que EL TIEMPO publicó que Rojas está siendo cuestionada por Anne Brasseur, la relatora especial de la Comisión de Cultura de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el expresidente envió una carta a ese organismo defendiendo a la jurista.



Brasseur viene cuestionando a Rojas por supuestamente no ser clara en su verdadero vínculo de amistad con el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol Luis Bedoya, procesado en Estados Unidos por corrupción.



Además, en un informe leído este miércoles ante la Asamblea Parlamentaria, aseguró que con la salida de Hans Joachim Eckert, a quien la colombiana reemplazó, se obstaculizaron cientos de investigaciones pendientes.



Y si bien le reconoce su alto perfil como jurista, cuestiona a Rojas por su falta de experiencia en investigación criminal y financiera, así como su desconocimiento del inglés y del francés.



Sobre este último punto, Pastrana envió su carta de protesta en la que también se refiere a la supuesta relación de Rojas con Bedoya.



"Queremos elevar nuestra voz de protesta ante las críticas lanzadas desde el seno de la Comisión de Cultura de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por una de sus integrantes Anne Brasseur, contra la jurista colombiana María Claudia Rojas, recientemente designada como presidente de la Comisión de Ética de la Fifa, a quien consideró "impedida" para ejercer sus funciones porque no habla inglés ni francés. En un mundo globalizado y rico en contrastes y escenarios multiculturales y pluriétnicos no es compatible el fútbol con posturas que estigmaticen una lengua, una cultura o una étnia", dice Pastrana en su carta refiriéndose al español.



Al respecto recalca que este idioma es uno de los que la Fifa reconoce como oficial y es la segunda lengua del mundo más hablada: "Nos sentimos orgullosos de nuestro idioma español. Nos sentimos orgullosos de hablar, de escribir, de cantar, de amar en la lengua hermosa de Cervantes", escribe el expresidente.

Y remata este punto diciendo que es un inadmisible acto de discriminación atacar a una dirigente porque solo habla español.

Caso Bedoya

En cuanto al nexo de Rojas con Bedoya, el expresidente aseguró en su carta que "de manera absurda se ha querido presentar la relación social de la jurista Rojas con el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol Luis Bedoya, como si se tratara de una amistad íntima que configuraría un impedimento para aspirar a la Comisión de ética de la Fifa y que la haría corresponsable de actuaciones que están siendo investigadas por las autoridades internacionales competentes.



Ante esa relación social circunstancial, la exmagistrada Rojas, en el años 2014, planteó un eventual impedimento ante la sección primera del Consejo de Estado de Colombia que decidió no aceptarlo al considerar que no se configuraba la relación de amistad íntima que prevé la legislación colombiana".



La protesta de Pastrana fue enviada además Gianni Infantino, presidente de la Fifa, a Fatma Samoura, su secretaria general y a las confederaciones y federaciones afiliadas a la Fifa.



Las críticas contra Rojas hacen parte de un informe más amplio sobre Buena Gobernanza en el Fútbol. Al respecto, se espera una reacción oficial de la FIFA.

UNIDAD INVESTIGATIVA

