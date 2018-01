Las papas calientes para la doble instancia en la Corte

24 de enero 2018 , 08:01 a.m.

24 de enero 2018 , 08:01 a.m.

Por: Milena Sarralde Duque



En una carta enviada a la Corte Suprema de Justicia el senador Álvaro Ashton –investigado por supuestamente pagar 600 millones de pesos para ser favorecido en un proceso por ‘parapolítica’– aseguró que toda la Sala Penal debería apartarse de sus investigaciones.



La solicitud del congresista se dio argumentando que la Sala ya perdió competencia, pues desde el jueves pasado entró en vigencia la reforma que les permitió a los aforados tener una doble instancia en sus procesos judiciales, lo que cambió todo el esquema de investigación y juzgamiento.

Aunque la Sala Penal aseguró hace dos días que la doble instancia solo se comenzará a aplicar –tanto para los 460 procesos que lleva contra aforados como para los que vayan llegando– cuando estén posesionados los nueve magistrados que conformarán las dos nuevas salas, lo cierto es que casos como el de Ashton muestran que desde ya algunos investigados no se quedarán con los brazos cruzados.

Las papas calientes

Así, la primera papa caliente para la que se prepara la Corte es una posible avalancha de tutelas o recursos de parte de los investigados solicitando que, desde ya, se les apliquen las reformas y la doble instancia.



Otro punto polémico que podría implicar tutelas ante la Corte Constitucional u organismos internacionales es que, aunque el proyecto de ley estatutaria que reglamentará la doble instancia toma como fecha base para garantizar ese derecho desde el 24 de abril del 2016 en adelante (fecha desde la que lo ordenó la Corte Constitucional), la Sala Penal estableció que ningún caso que ya tenga fallo tendrá ese beneficio, porque ya es una cosa juzgada.



Una tercera dificultad que podría tener la Corte es que el proceso de convocatoria y elección de los nuevos magistrados de las salas de Instrucción y Primera Instancia no se haga en el tiempo que espera la Sala Penal. Aunque la Corte estima que en unos dos meses el nuevo esquema ya esté andando, casos como el de la reforma del equilibrio de poderes, que fue tumbada casi en su totalidad por la Corte Constitucional, muestran que estos procesos de reforma pueden demorarse.



Por ejemplo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial –lo poco que se salvó de esa reforma– aún no ha comenzado a funcionar aunque la ley fue expedida en el 2015, pues ha tenido varias demandas y tutelas ante el Consejo de Estado que han frenado su conformación.



En este punto, el tiempo juega en contra de la Corte porque, en caso de que el alto tribunal profiera un fallo antes de que comiencen a funcionar las dos nuevas salas, los magistrados aseguran que esas decisiones no tendrían una doble instancia.

Casos concretos:

Eso podría llevar a que procesos como el del exmagistrado Jorge Pretelt o el del exgobernador Luis Alfredo Ramos, si tienen una sentencia antes de que funcione el nuevo esquema, no podrían acceder a una revisión de esa decisión, lo que podría implicar que se eleven tutelas o recursos contra la Corte.



Y si el esquema empieza a operar antes de que haya fallos, y la Sala se los envía a las dos nuevas salas para que tomen una primera decisión, la Sala Penal podría ser recusada por haber ya conocido esos procesos, y la decisión final podría quedar en manos de conjueces.



Otra incertidumbre tiene que ver con los procesos de colaboración que la Corte está adelantando con el ‘Ñoño’ Elías o el senador Musa Besaile. Aunque la Corte aseguró que se los enviará a las dos nuevas salas cuando comiencen a operar, quedan dudas sobre si esas instancias podrían o no modificarlos.



JUSTICIA