Audio: amiga de María Andrea Cabrera narra sus últimos minutos de vida

20 de febrero 2018 , 07:13 a.m.

"Salieron a rumbear con Jaime Esparza, Luis Miguel Flórez y Ladino y les dieron algo en el trago y María se sintió mal, entonces le dijo a María Carolina como, 'María, me siento mal'. Le dijo, 'camine vamos para mi casa'. Y ya, y estaban ahí en la casa de Carolina, y Andrea se acostó. Entonces María Carolina dijo como, 'no, debe estar como... o sea, muy borracha. La volteó para empijamarla y ya estaba blanca, los labios morados y tenía sangre en la nariz. (...) La mataron, la mataron, o sea, pa' qué se ponen a envenenar tragos, marica, eso no se hace".

Este es el nuevo audio que el penalista Jaime Granados, abogado de la familia de María Andrea Cabrera, la joven que falleció en la madrugada del pasado 4 de febrero intoxicada por una mezcla letal de éxtasis y alcohol, le aportó a la Fiscalía.



La que narra estos momentos de angustia es una amiga de María Andrea, quien le informaba a la mamá de la joven sobre lo sucedido esa noche.



Para Granados y para la familia de la joven esta es una evidencia contundente de que Lina León, y María Carolina Daza, quienes acompañaban a Cabrera, no sabían del supuesto consumo de ‘pepas’ y que solo en la madrugada notaron que sus tragos “habían sido envenenados”, señaló.

Este audio se une al revelado el domingo en exclusiva por EL TIEMPO, en el que María Andrea Cabrera revela ocho días antes de su muerte que uno de sus acompañantes, el joven de 20 años Jaime Esparza, la había intentado besar a la fuerza.



Además, sus amigas aseguran que Esparza, hijo de un poderoso empresario del chance, no las había ayudado a cargar a María Andrea, cuando esta empezó a sentirse mal en el amanecedero Mint Social Club.



Sin embargo, Esparza asegura que María Andrea tenía antecedentes de consumo, según se lo indicó a él un exnovio de la joven identificado como Felipe Vega. Este último ratificó la versión de Esparza, que se une al audio aportado por la defensa de Esparza en la que se escucha a Lina León decir que ya tiene “las pepas” momentos previos a que empezara la rumba del 3 de febrero.



El penalista Alejandro Cadena, abogado de León, insiste en que ese audio se trataba de “una broma” de la joven que no presentó rastro alguno ni de licor ni de drogas. Cadena calificó a León como la “más sana del grupo”.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com