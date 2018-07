Uribe recusa a magistrados de la Corte Suprema que lo investigan

Rodeado de sus abogados titulares, el expresidente Álvaro Uribe acaba de anunciar que instauró este lunes una recusación contra los magistrados que adelantan la investigación por la que ya fue llamado a interrogatorio.



Según el exmandatario, hay evidencia de que piezas procesales en su contra fueron filtradas a los medios antes de que él pudiera ejercer el derecho a la defensa.

“Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber a ‘Semana’ que me iba a indagatoriar a mí. Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber al director de otro medio de comunicación que me iba a indagatoriar”.



En este acápite, narró varios episodios en los que incluso dice que el magistrado José Luis Barceló le anunció a una respetable jurista su llamamiento a indagatoria, la misma que fue divulgada por medios: “Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber a una mujer muy importante de la justicia colombiana que me iba a encarcelar”.



De hecho, aseguró que un candidato a la presidencia anunció que algo grave iba a pasar y que, por ende, él (el candidato, al que no mencionó) y Gustavo Petro pasarían a segunda vuelta.

También dijo que alguien cercano a ese candidato recibió, vía chat, mensajes del magistrado Barceló diciéndole que lo tenía atrapado.



“Es muy extraño que el magistrado hubiera llamado a panelistas de Hora 20 y les hubiera mandado chats diciendo que me tenía agarrado, que tenía un acervo probatorio contra mí, que yo quería salirme del Senado porque la Corte me tenía con pasos de animal grande”, dijo Uribe.



Para el mandatario también es claro que, tal como lo reveló EL TIEMPO, Sandra Yepes, la magistrada auxiliar que instruye su caso, es una antigua discípula de Iván Velásquez, magistrado estrella de la parapolítica que incluso figura en la lista de 31 testigos que la Corte citó en este caso.

Uribe aseguró que Velásquez es su contradictor desde la universidad.



También, citando a EL TIEMPO, Uribe aseguró que su abogado Jaime Lombana no tuvo nada que ver con la recolección de testimonios en las cárceles, como lo señaló la señora María mercedes Williamson. Al respecto, insistió en que tanto Lombana como Williamson fueron a visitar a Enrique Pardo Hasche para un asunto ajeno al del exparamilitar Luis Guillermo Monsalve.



Cuando se le preguntó si iba a hacer efectiva la renuncia al Senado, Uribe dijo que eso no era lo relevante del tema. En lo que insistió fue en que no quería que el caso se fuera de la Corte Suprema sino que se evaluara la recusación contra los magistrados.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com