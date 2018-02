Uribe dice que 'miente' tribunal que pide investigarlo por crímenes 

A la decisión del Tribunal Superior de Medellín de compulsar copias en contra del senador Álvaro Uribe por el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle –perpetrado por orden de Carlos Castaño–, el Senador y expresidente respondió este martes que es “un combatiente de las ideas, pero no un delincuente”.

Se les olvida que soy un combatiente de las ideas, pero no un delincuente FACEBOOK

TWITTER

Uribe fustigó duramente a ese tribunal y reiteró no haber tenido nada que ver con la muerte de Valle, con quien, dijo, discutió “de frente y en público en defensa del general Carlos Alberto Ospina”; ni con la masacre de El Aro, perpetrada en 1997 por los ‘paras’.



“Llevan miles de folios en esas investigaciones, toda clase de presiones en mi contra; nada creíble hay que me comprometa: se les olvida que soy un combatiente de las ideas, pero no un delincuente”, enfatizó el exmandatario vía Twitter.



También dijo que el Tribunal “miente” al afirmar que era gobernador de Antioquia para la fecha del crimen de Valle (febrero de 1998), pues para esa época estaba fuera del país, en la Universidad de Oxford.



El Tribunal ratificó la condena de 30 años contra los hacendados Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio como determinadores del crimen de Valle, quien era conocido por sus denuncias sobre supuestos nexos entre esos ganaderos y los grupos paramilitares que llevaron a cabo las masacres de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango.



Valle –asesinado por la banda ‘la Terraza’, brazo sicarial de las Auc en Medellín– había señalado públicamente a varios militares y funcionarios de la gobernación de Uribe Vélez (1995-1997), empezando por el secretario general, el fallecido Pedro Juan Moreno.



Para el Tribunal, “existen suficientes elementos de juicio conforme a lo expresado en esa decisión, que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez”, por lo que le pide procesarlo a la Comisión de Acusación.



JUSTICIA