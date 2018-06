‘Mi norma es que me investiguen, y rápido’: Álvaro Uribe

Apenas unas horas después de que su abogado, Jaime Granados, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para intentar anular las 14 investigaciones que el alto tribunal lleva contra Álvaro Uribe Vélez, el expresidente y senador desautorizó esa jugada de su defensa y dijo que quiere que se adelanten todos los procesos que hay en su contra.

"He pedido al doctor Jaime Granados que retire la solicitud de anular procesos en mi contra; mi norma es que me investiguen, y rápido. Nada de dilaciones de mi parte. Sigo buscando pruebas sin manipular testigos como lo dice el grupo de detractores”, aseguró Uribe desde su Twitter.

Que se adelanten todos los procesos que haya contra mi persona — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 1 de junio de 2018

He pedido al dr Jaime Granados que retire la solicitud de anular procesos en mi contra, mi norma es que me investiguen y rápido. Nada de dilaciones de mi parte. Sigo buscando pruebas sin manipular testigos como lo dice el grupo de detractores — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 1 de junio de 2018

En la mañana de este viernes, Granados radicó en la Sala Penal un recurso que, de prosperar, en la práctica tumbaba la decisión de la Corte de declarar delitos de lesa humanidad los casos de las masacres del Aro, San Roque y La Granja, así como el del asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle. Esos crímenes, cometidos por los ‘paras’ durante la gobernación de Uribe en Antioquia, han dado pie a investigaciones contra el exjefe de Estado y jefe del Centro Democrático.

El argumento de Granados es que la reforma que creó la doble instancia en la Corte Suprema para los aforados está vigente y, por lo tanto, hace que la actual Sala Penal haya perdido su competencia en todos los casos contra el senador.



Para el abogado, esto se da porque “la Corte ya tiene en sus manos la elección de los nuevos magistrados” que deben conformar las nuevas salas de Instrucción y Juzgamiento en Primera Instancia. “Una función constitucional, una competencia constitucional que garantice el juez natural, no puede quedar al capricho de la voluntad de la Corte de cuando quiera elegir a alguien”, aseguró Granados.



Y agregó que mientras a las Farc se les “han dado todas las garantías” no pasa lo mismo con quienes “han sido ciudadanos de honor, incluso un Presidente de la República en dos ocasiones, no se le están reconociendo derechos básicos como la garantía a un juez natural”.



Fuentes de la Corte aseguran que el alto tribunal ha archivado 9 procesos contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.



