Fiscalía pide la máxima condena para Álvaro Dávila

La Fiscalía le pidió al juez primero de conocimiento de Bogotá que condene al abogado Álvaro Dávila Peña, considerado por el ente acusador como el hombre que diseñó el piso jurídico que facilitó la adjudicación irregular de contratos en el marco del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá.

Durante una diligencia en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía consideró que se logró demostrar la responsabilidad de Dávila en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, por lo que pidió que se emita sentido de fallo condenatorio. Por esos cargos podría pagar una sentencia superior a los 17 años de cárcel.



La Procuraduría acompañó la petición de la Fiscalía y consideró que había elementos de juicio que comprometen la responsabilidad del abogado en los delitos imputados.

“La Fiscalía pidió, conforme a la cantidad de las evidencias, la máxima condena”, señalaron fuentes del ente acusador.



En diciembre del 2012, la Fiscalía le imputó cargos al abogado, y un juez ordenó que fuera privado de la libertad y lo envió a la cárcel Modelo de Bogotá. El proceso lleva más de cinco años.



La tesis de la Fiscalía es que el abogado, quien contactó a los primos Nule con el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y su hermano el exsenador Iván Moreno Rojas. Todos ellos ya fueron condenados por su responsabilidad en el escándalo de corrupción.



Además, fue señalado de diseñar los pliegos de condiciones que luego el IDU expuso en la apertura de licitaciones para las obras de malla vial y que habrían facilitado los actos de corrupción.



“Él sabía que estaba interesado indebidamente en esos contratos”, dijo durante el juicio la Fiscalía.



Durante los alegatos finales, el abogado se declaró inocente y pidió que el juez lo absolviera de los cargos imputados.



“La teoría del señor Fiscal no tiene ni pies ni cabeza, no tiene coherencia (...) al decir que los contratistas no incurrieron en el interés indebido pero el abogado sí, esa es la teoría del caso del Fiscal; los señores que se ganaban los contratos, a los que se les adjudicaban, los que hacían las licitaciones,los que hacían la utilidad, ellos no, el que se benefició fue Dávila, el abogado de ellos”, indicó Dávila Peña.



JUSTICIA