Allanan 27 casas de cambio en centro comercial del norte de Bogotá

Los funcionarios de la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) se tomaron en las últimas horas un ala de un reconocido centro comercial al norte de Bogotá, en donde están ubicadas las casas de cambio y varias oficinas que no tenían ninguna razón social.



En la inspección los uniformados descubrieron varios fajos de billetes de los que los cambistas no supieron dar una explicación de su procedencia, no hubo un sustento legal de esas divisas.

En total fueron un total de 27 oficinas y ventanillas allanadas, que –asegura la Policía– se hacían llamar como ‘profesionales de cambio’, las otras dependencias inspeccionadas no tenían a la entrada ningún tipo de razón social a estos les hacían llamar como ‘centros de inversión o entrenamiento para la innovación’.



En una de estas oficinas, que funcionaban con ciertas restricciones para el público, solo tenían un escritorio y una caja fuerte, las que estaban repletas de dinero, y una máquina para contar billetes.



Entre las divisas se hallaron euros, dólares, bolívares y moneda colombiana, que suman unos 1.390 millones de pesos. También fueron hallados documentos como recibos de caja menor, que evidenciron transacciones comerciales y pagos por miles de millones de pesos y moneda extranjera. Estas evidencias serán puestas a disposición de la autoridad competente para que sean iniciadas las investigaciones correspondientes en contra de las personas vinculadas.



En lo corrido del presente año las autoridades han incautado 3.491 millones de pesos en divisas, dejando como saldo a 9 personas capturadas.



Entre julio del 2015 y diciembre del 2017 la Polfa logró confiscar 43.000 millones en divisas. El año pasado 2017 un total de 11 personas fueron capturadas, entre nacionales y extranjeros, por lavado de activos.



