‘Contador’, el verdadero poder detrás de los narcos en Tumaco

20 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Un hombre nacido en Medellín hace 38 años que suele moverse en camionetas de alta gama en Llorente, uno de los corregimientos con más coca en todo el país, es señalado por la Policía y la Fiscalía de ser el verdadero poder detrás del narcotráfico en Tumaco y la frontera con Ecuador.

Aunque los ojos de Colombia y del país vecino están hoy puestos sobre ‘Guacho’, jefe de las disidencias de las Farc responsable del asesinato de los tres miembros del equipo periodístico de El Comercio de Quito, la caída de ese hombre, conocido en el mundo de la mafia como ‘Contador’, es considerado por las autoridades como una de las prioridades para recuperar el control sobre la convulsionada zona de frontera.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, aseguró hace una semana que ‘Contador’ “es el gran financiador del narcotráfico en Tumaco y Nariño”. Agregó que maneja capitales ilegales tanto colombianos como extranjeros y que fue él quien ‘industrializó’ la siembra de coca y la producción de cocaína en esa zona del Pacífico.



Sin embargo, hasta hace pocos meses había logrado pasar desapercibido, a pesar de que se mueve con un grupo de 14 escoltas y de que casi todos los delincuentes capturados en Tumaco lo señalan como el ‘patrón’ detrás de cada negocio, desde las extorsiones hasta los embarques de droga que salen por el mar y por la frontera con Ecuador.



Investigadores de la Fiscalía señalan que ‘Contador’ ha venido financiando negocios de droga desde hace al menos una década y que fue uno de las fichas clave para movimientos de coca de las Farc, específicamente para la columna ‘Daniel Aldana’ y el frente 29.

Tras el acuerdo de paz y la desmovilización del grueso de esa guerrilla, el narco empezó a financiar a Yeison Segura Mina, criminal conocido como ‘don Y’ que no tenía más de 26 años y que era jefe de milicias en Tumaco. Él murió en noviembre de 2016, cuando la guerrilla movió a algunos de sus jefes a la zona para tratar de frenar el fenómeno de las disidencias.



La desaparición de ‘don Y’ llevó a la cúpula del crimen en la zona a su hermano, conocido como ‘David’, y a ‘Guacho’. Los dos están embarcados hoy en una guerra por el narcotráfico en la que incluso se han planeado, sin éxito, atentados con explosivos en las barriadas del puerto.



La excesiva visibilidad de los crímenes de ‘Guacho’, cuya cabeza tiene precio en Colombia y Ecuador, lo llevaron a alejarse de ‘Contador’, quien es más cercano al bando de ‘David’. Pero, advierten los investigadores de Fiscalía y Policía, el capo tiene a su servicio un ejército personal de cerca de 150 hombres. Su plata la ha amasado de la mano de los carteles mexicanos, especialmente del de Sinaloa, a quienes representa en las selvas de Nariño. Según la inteligencia, ‘Contador’ le declaró la guerra a ‘Guacho’, a quien culpa de poner en riesgo toda la operación criminal por su violencia desbordada.



Pero ‘Contador’ no solo tiene negocios con los ex-Farc del Pacífico. Los investigadores aseguran que es uno de los principales compradores de coca de ‘Gentil Duarte’, jefe de la principal disidencia y cuya base está al otro lado de la cordillera Occidental, hacia la zona de los Llanos y el Putumayo. El narco tiene además una amplia chequera para pagar las cadenas de corrupción que hacen posible la salida de la droga, tanto en Colombia como en Ecuador.



La cocaína es enviada a Estados Unidos y Europa, pero también está moviendo base de coca hacia laboratorios de procesamiento ubicados en Centroamérica. Se sabe que se mueve entre Tumaco y Cali y que tiene a su servicio decenas de testaferros, a nombre de quienes tiene todo tipo de negocios legales en los que invierte sus millonarias utilidades.



La identidad de ‘Contador’ no está aún plenamente establecida, pero las autoridades aseguran que están a semanas de lograr su judicialización. También están a la espera de que la verdad que tiene que ser revelada por los ex-Farc en la Justicia Especial para la Paz sirva para develar completamente, en los próximos meses, toda la red de narcos de la región con más coca en el país.

Tumaco aún espera que llegue la paz

Con la mayor concentración de coca en el país, Tumaco no ha sentido el fin del conflicto que sí se ha visto en otras regiones gracias al proceso de paz con las Farc. Los cultivos y el microtráfico se lo disputan las disidencias de esa guerrilla, entre ellas la de ‘Guacho’, el Eln y las bandas criminales.



EL TIEMPO