Alfonso Prada responde a informe de la Contraloría

El secretario general de Presidencia, Alfonso Prada, respondió a una auditoría en la que la Contraloría General calificó su gestión como “desfavorable” cuando fue director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en el 2016.



Según Prada, quien salió del Sena en marzo pasado, durante su administración en esa entidad mejoró la calificación que la Contraloría da en sus auditorías. El funcionario asegura que recibió al Sena en el 2014 con 51 puntos y que para el 2016 lo dejó en 60,4, “la calificación más alta en los últimos 7 años”, dijo.

La auditoría de la Contraloría General, revelada este lunes por EL TIEMPO, no feneció la cuenta de la entidad durante el 2016, lo que significa que al tener un puntaje que para el organismo de control no fue satisfactorio –porque no cumplió con los requisitos legales o con el plan para ejecutar el presupuesto de la entidad–, le exige presentar un plan de mejoramiento. En esta auditoría, el organismo evidenció 161 irregularidades que tienen que ver con temas desde contables hasta de contratación.



Sobre esos resultados, Prada asegura que “no es cierto que el Sena se raje en la gestión. Lo correcto sería decir que, si bien, como en todas las entidades hay observaciones de la Contraloria que hay que mejorar, la calificación muestra que las cosas en el Sena para el 2016 habían mejorado notablemente frente a los años anteriores”.



En el 2015, la Contraloría también calificó la gestión de Prada en el Sena como “desfavorable”. Al respecto, el alto funcionario del Gobierno asegura que cuando el organismo hizo sus observaciones ese año, inició en el Sena “un plan de mejoramiento para poner a los 37.000 funcionarios a mejorar los procesos administrativos”.



Prada también asegura que en la última auditoría no se encontró detrimento alguno, lo que a su juicio “es al final el tema de mayor importancia”.



En su examen, la Contraloría afirma que en la gestión de Prada hubo deficiencias “en las etapas de contratación por falta de efectividad en el control y seguimiento”, falta de estudios previos en algunos contratos o pagos que “no están fundamentados”. Sobre estas críticas, Prada afirma que el Sena tiene un manual de contratación incorporado en el sistema de gestión de calidad, que obliga a cumplir con los estudios necesarios para los contratos.



Sobre la contratación en el 2015 y 2016 de un funcionario que estaba inhabilitado por ser esposo de una alta funcionaria de la entidad, Prada dijo que la incorporación de ese empleado estaba delegada en la Secretaría General del Sena y que la entidad actuó de buena fe. Dijo que, en todo caso, los contratistas declaran bajo la gravedad de juramento que no “se encuentran incursos” en ninguna inhabilidad.



Sobre la participación de altos funcionarios del Sena en temas contractuales, como el delegado de la Oficina de Control Interno, Prada dijo que la resolución que avaló su participación en el Comité de Licitaciones está desde el 2004, y que en esos procesos tiene voz, pero no voto.



En la auditoría, la Contraloría también reprochó la suscripción de reservas presupuestales en la época de Prada, como la que se hizo en un contrato con la Unad por 2.960 millones. Prada dice que “las reservas presupuestales son una figura de ejecución presupuestal normal que no conlleva pérdida de apropiación”.



Frente a las metas que el Sena debía entregar en la reincorporación de las Farc, y que según la Contraloría están rezagadas, Prada asegura que esa entidad solo logró entrar a las zonas veredales en febrero de este año y como él salió de la entidad el 24 de marzo, los resultados deben ser evaluados en la gestión de María Andrea Nieto, quien lo precedió en la entidad, pero fue declarada insubsistente esta semana.

JUSTICIA

