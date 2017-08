Alerta por incumplimientos en ley de víctimas y restitución de tierras

El balance más reciente que entregaron las comisiones de Seguimiento y Monitoreo a las leyes de víctimas y restitución de tierras, integradas por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y representantes de víctimas , encontró un panorama preocupante en cuanto a la reparación integral de las víctimas del conflicto en el país.



El documento que fue enviado el pasado 18 de agosto al Congreso señala que a pesar de los avances registrados, hoy, a menos de cuatro años de terminar la vigencia de esas leyes, "persiste el incumplimiento de la implementación de de las medidas de atención, asistencia y reparación integral, así como lo relacionado con el derecho a la participación, y la restitución de derechos territoriales".

El informe dice que la situación es aún mas grave cuando se evalúa la garantía de los derechos de las víctimas pertenecientes a comunidades étnicas. "La estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales", se lee en un comunicado de la Procuraduría respecto del balance.



En primer lugar, las comisiones alertan sobre la disminución en los recursos destinados a la reparación de las víctimas. Dicen que teniendo en cuenta las restricciones financieras del Estado actualmente, las indemnizaciones solo alcanzan para el 7 % de la población víctima.



"La ausencia de un plan financiero específico (CONPES) para la población víctima étnica ha sido un obstáculo estructural para la puesta en marcha de los Decretos Ley. Tanto así que la restitución de derechos territoriales correspondió escasamente al 4% del presupuesto de inversión apropiado por la Unidad de Restitución de Tierras para la vigencia fiscal de 2016. Asimismo, la Agencia Nacional de Tierras ha informado que con la asignación presupuestal actual, requeriría 78 años para superar las cuestiones no resueltas en materia étnica y agraria", agrega.



Además, dice que, aparte de las limitaciones presupuestales, hay otros problemas de coordinación en las instituciones estatales.



Por ejemplo, señala que de los 522 procesos de reparación colectiva registrados, ninguno ha terminado, de hecho, se está haciendo un proceso de revisión de los planes de reparación por la incapacidad material para cumplir con los compromisos que se habían estimado.



Y en cuanto a la reparación individual, las comisiones dicen que aún falta el 93 % de la población víctima en ser indemnizada administrativamente. Así mismo, hace énfasis en que no se han aplicado los criterios debidos para priorizar a los adultos mayores o a quienes sufren de alguna discapacidad o enfermedad como consecuencia del conflicto.



"Las medidas de prevención y protección carecen de enfoque diferencial étnico, pues las evaluaciones de riesgo, las medidas adoptadas y los tiempos de respuesta no tienen en cuenta las complejidades de los territorios, contraviniendo los principios de oportunidad y eficacia que deben aplicarse en los programas de protección. Se reitera la preocupación por la situación de vulnerabilidad, amenazas y homicidios de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, la cifra de homicidios entre el 2016 y el 5 de julio de 2017 asciende a 186 personas", señala así mismo el documento enviado al Congreso.



De otra parte las víctimas de violencia sexual aún siguen señalando falencias básicas en la atención en salud física y psicosocial.



JUSTICIA