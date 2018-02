Lyons tiene procesos por 66 mil millones en Contraloría por corrupción

La Contraloría General advirtió que el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, tiene seis procesos en ese órgano de control que suman más de 66.000 millones de pesos que se habrían perdido por casos de corrupción en ese departamento y de los que él sería responsable.

El proceso en el que el detrimento patrimonial es mayor es el que se le sigue por el denominado 'cartel de la hemofilia', que suma 54.000 millones de pesos.



En esa investigación el pasado 30 de enero, Lyons asistió a la audiencia de manera virtual, desde Miami, diligencia en la que se negó a rendir descargos afirmando que el auto de imputación no tenía motivación.



La Contraloría continuará ese proceso en el que le atribuye al exgobernador de Córdoba haber omitido sus funciones ya que la Gobernación pagó a IPS por la falsa atención de 117 pacientes de hemofilia que en realidad no existían. En ese caso se determinó que los exámenes de laboratorio que se usaron como soporte para hacer los pagos eran falsos.



Esa investigación se abrió el 14 de junio del 2017 por la Gerencia Departamental de la Contraloría en Córdoba.



Lyons también responde en tres procesos fiscales relacionados con otros pagos irregulares. Uno de ellos es por falsas terapias de neurodesarrollo, que se abrió el 14 de junio del año pasado, por 3.626 millones de pesos que se pagaron con recursos del Sistema General de Participaciones.



Otro proceso en su contra por 1.345 millones de pesos fue abierto el 23 de febrero de 2017, tiene que ver con el denominado “cartel del síndrome de down” en el que se pagaron terapias médicas para niños que no se realizaron.



La otra investigación, por el detrimento de 86 millones, fue abierta el 14 de junio del 2017 por el mismo concepto: pagos a favor de una IPS por supuestos servicios de salud prestados y pagados con recursos de la Gobernación.



Adicionalmente Lyons tiene una investigación por el detrimento de 4.050 millones de pesos por gastos irregulares en un proyecto de ciencia y tecnología, relacionado específicamente con el corredor agroecológico que se pagó con dineros de regalías.



En ese caso la Contraloría asegura que "los dineros fueron gastados sin que existiera soporte alguno ni ningún tipo de control por parte del Gobernador".



El proyecto debía mejorar la productividad de los carneros en la región y contemplaba la compra de 13.000 carneros a 500 campesinos y, según la Contraloría, sólo se encontraron soportes de la compra de 3.000 animales "sin que haya certeza de a dónde fueron a parar los demás recursos".



El último proceso es por 3.055 millones de pesos y se dio por ampliar un proyecto de ciencia y tecnología, también con el proyecto de carneros, Ampliación de Ciencia, Tecnología e Innovación en Carneros para supuestamente mitigar los efectos del TLC., con recursos también provenientes de regalías.



