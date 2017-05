El abogado Heliodoro Agámez, implicado en el saqueo a la educación de Córdoba, decidió testificar contra el exgobernador de ese departamento Alejandro Lyons, llamado a imputación.

En un intento por llegar a un arreglo con la Fiscalía, aseguró que le dio 4.000 millones de pesos. Y en entrevista con W Radio, dijo que pidió indagar la muerte de su hermano Jaime, otro de los implicados.



El supuesto pago a Lyons, del que dice tener pruebas, sorprendió a los investigadores, que no le encuentran ningún bien en Colombia. Acá solo tiene una cuenta bancaria.

Según fuentes de la Fiscalía, la única propiedad, un apartamento en Bogotá, le fue vendido a Álvaro José Lyons Villalba, quien en comunicación con este diario dijo que el bien no tiene tacha alguna.



Además, explicó que la venta obedeció al pago de honorarios que Lyons le debía por un contrato de prestación de servicios que ejecuta desde 2013. Y precisó que no es sobrino del exgobernador, y que haber sido asesor de la representante Sara Piedrahíta (prima de Lyons), no es conducta criminal.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com