Alcalde de Barrancabermeja enfrentará juicio en libertad

“No tenemos opción distinta que decretar la nulidad de la actuación”, fueron las palabras del juez 36 de conocimiento de Bogotá, al decidir dejar en libertad al alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, aludiendo que hubo vacíos jurídicos por parte del juez de primera instancia al no resolver a plenitud ‘los argumentos presentados por la defensa’.

“Para el juzgado no queda remedio distinto que decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto del 15 de febrero del 2018 por medio del cual, el juez 46 penal municipal con control de garantías resolvió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de imposición de medida de aseguramiento contra Darío Echeverri Serrano, Diego Acosta Osorio, John Jairo Moros, Cristian Camacho, Mary Luz Núñez a efectos de que adopte la decisión con debida motivación”, aseguró el juez.



Así mismo aseguró que al verse afectada la libertad de los imputados no tenía otra alternativa que declarar nula la decisión del juez de primera instancia y disponer la libertad para los cuatro procesados que actualmente gozan de detención domiciliaria: “Es sobre la decisión judicial de primera instancia que insistimos, para este juzgado carece de la suficiente motivación”.



Al mandatario, la Fiscalía le imputó los delitos de perturbación del certamen electoral, concierto para delinquir, corrupción al sufragante y costreñimiento al sufragante por los cuales deberá seguir respondiendo ante la justicia.



Según el ente acusador, en Barrancabermeja hubo múltiples maniobras engañosas para que la gente no saliera a votar en la revocatoria del alcalde el 2 de julio del año pasado.



"En sentir de la Fiscalía, nos encontramos frente a una verdadera empresa criminal que traspasó los límites del derecho penal", dijo el ente de control durante la imputación de cargos.



Según las investigaciones, Darío Echeverri Serrano en su condición de alcalde lideró una organización para impedir la revocatoria de su mandato.



A pesar de los argumentos de la Fiscalía al expresar que él "en su condición de alcalde de Barrancabermeja podría afectar la investigación penal que se le adelanta", el juez de primera instancia consideró que la medida de aseguramiento idónea era detención domiciliaria, pero hoy, la orden del juez de conocimiento en el complejo judicial de Paloquemao fue decretar nulidad y libertad para todos los investigados.



EL TIEMPO habló con Alfredo Gómez Quintero, abogado defensor del Alcalde de Barrancabermeja:

¿Bajo qué argumento se sustenta la libertad del alcalde?

Esa libertad es ordenada producto de una nulidad que decretó el juzgado de conocimiento en segunda instancia, porque entendió y así lo demostró, que en el juzgado de primera instancia no le dio respuesta a la mayoría de argumentos presentados por la defensa.

¿Qué viene ahora?

El juzgado además de decretar la nulidad, ordenó la libertad inmediata, luego hoy mismo se libran esas órdenes de libertad, pero se tendrá que citar a una audiencia para pronunciarse de nuevo sobre la petición de la Fiscalía.



JUSTICIA