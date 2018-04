Empresario Aroch Mugrabi seguirá con casa por cárcel

La defensa de Alberto Aroch Mugrabi, presentó ante el Juez 32 de Garantías una solicitud para que se le revocara la medida de aseguramiento, que lo tiene en detención domiciliaria desde diciembre del 2016.



Aseguró su abogado que mantenerlo privado de su libertad es algo innecesario “porque estando libre no representar un peligro para la sociedad y para el proceso”.

Al empresario colomboisraelí, de 55 años, la Fiscalía lo señala de lavado de activos, enriquecimiento ilícito en favor de particulares y concierto para delinquir a través de empresas con sedes en Estados Unidos, Venezuela y China.



Para el ente acusador Aroch Mugrabi manipuló la contabilidad con operaciones simuladas, ficticias o inexistentes para el lavado de millonarias sumas de dinero, delitos que aceptó el detenido.



La defensa insistió en que no hay la más remota posibilidad de que el empresario obstruya a la justicia estando en libertad realizando sus actividades comerciales: "Ha estado dispuesto a comparecer desde la fase investigativa sin alterar en ningún momento su voluntad de comparecer al proceso”, manifestó.



Para la juez del caso los argumentos de la defensa no fueron suficientes para abolir la medida de aseguramiento. No obstante aclaró, que había que ver la gravedad de la conducta criminal en la que incurrió el investigado, que se trató una actividad “realizada por un grupo de personas que al parecer hacen parte de una organización criminal no sólo nacional sino internacional”.



De otro lado la representante de la víctima, en este caso la Dian, dijo que la defensa de Aroch Mugrabi no esgrimió ningún argumento convincente para lograr la revocatoria de la medida.



De acuerdo con la investigación Aroch Mugrabi no pudo justificar el incremento patrimonial de sus empresas en el el 2003, año en el que se registran ingresos por cerca de 470 millones y en los años siguientes incrementos superiores a los 900 millones de pesos.



