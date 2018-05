‘Llanopetrol no es un elefante blanco’: Alan Jara

En primicia para el programa ‘Mejor Hablemos’, dirigido y conducido por Claudia Palacios, el exgobernador del meta, Alan Jara, respondió a los señalamientos que le hacen los entes de control por Llanopetrol, empresa creada durante su tercera gobernación del departamento, para construir una refinería.

Jara explicó que el atraso del proyecto se debe a la caída de los precios del petróleo y a la demora en la expedición de la licencia ambiental. “No se ha puesto un ladrillo, pero hay más de 120 estudios hechos.”, dijo jara, quien agregó que los dineros que autorizó entregar a dicho proyecto no fueron girados ilícitamente, como sostiene la Fiscalía.



Jara también se pronunció sobre el audio revelado por EL TIMEPO en el que, según la Fiscalía, se oye su voz con la de un contratista hablando de lo que sería el pago de una coima por unos contratos viales para el Meta. “No ubico esa grabación, aparentemente sí (es mi voz), pero no ubico a qué se refiere”, dijo Jara en la entrevista, que sale este lunes a las 10 de la noche.

Video Grabaciones complican situación del exgobernador Alan Jara

El exgobernador, quien debió renunciar a su cargo como director de la Unidad para las Víctimas, y quien antes estuvo 7 años y 7 meses secuestrado por las Farc, dijo que tiene una explicación para cada señalamiento y que esta semana contestará sobre Llanopetrol, pues la Fiscalía aceptó darle una audiencia que él mismo pidió. Por otro lado, añadió que por los demás casos no ha sido requerido.



Por el caso de Llanopetrol están presas cuatro directivas de la empresa y por el de la compra de recursos hospitalarios sobre los que la Fiscalía señala a Jara de haber recibido más de $3.000 millones de pesos en coimas, están presos cinco funcionarios y un contratista de la empresa social del estado del Meta.

CITY TV